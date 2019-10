FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.10.2019 - 11.00 am



- AUTOSECTOR DOWN AFTER RENAULT-WARNING



- BARCLAYS CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4340 (4460) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 100 (95) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3560 (3790) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CAPITAL & REGIONAL PRICE TARGET TO 30 (20) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 530 (520) PENCE - 'BUY' - CS CUTS SEVERN TRENT TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 2160 (2100) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4400 (4450) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED -0.26% TO 7164 (CLOSE: 7182.32) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS CENTAMIN TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 125 (155) PENCE - GOLDMAN CUTS FRESNILLO TO 'NEUTRAL' ('CONV. BUY LIST') - TARGET 670 (1030) P - GOLDMAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 3900 (3200) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS INTU PROPERTIES TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 40 (104) PENCE - HSBC RAISES NATIONAL EXPRESS PRICE TARGET TO 510 (490) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 2500 (2400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS G4S PRICE TARGET TO 240 (260) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BRITVIC TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1065 (985) PENCE - JPMORGAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 600 (620) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 72 (60) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RBS TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 280 (210) PENCE - JPMORGAN RAISES RBS TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 280 (210) PENCE - LIBERUM CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 645 (675) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1925 (1975) PENCE - 'UNDERPERFORM' - SOCGEN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 4227 (3113) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RELX PRICE TARGET TO 1725 (1740) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 7700 (5550) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob