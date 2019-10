Vaduz (ots/ikr) - Am Donnerstag, 17. Oktober 2019, empfing die Regierung anlässlich des 300-Jahr-Jubiläums ihre Amtskolleginnen und -kollegen aus St. Gallen zu einem Treffen in Liechtenstein.



Regierungschef Adrian Hasler begrüsste die Präsidentin Heidi Hanselmann, die Regierungsmitglieder Stefan Kölliker, Benedikt Würth, Fredy Fässler, Bruno Damann, Marc Mächler und deren Gattinnen sowie Staatssekretär Canisius Braun mit Gattin im Fürst Johannes Saal im Regierungsgebäude in Vaduz. Von Seiten der Liechtensteiner Regierung waren neben Adrian Hasler auch Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch mit Gattin, Regierungsrätin Dominique Hasler mit Gatte und der stellvertretende Protokollchef Günter Frommelt in Vertretung des Regierungssekretärs vor Ort, um die Gäste in Empfang zu nehmen. Adrian Hasler würdigte in seiner Begrüssung die bewährte grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit dem Kanton St. Gallen, die dem Erfolg der gesamten Region diene.



Nach dem Empfang führte der Liechtenstein-Experte Leander Schädler die Gäste in die Geschichte Liechtensteins ein und ermöglichte ihnen einen Einblick in das Landtagsgebäude. Im Anschluss begrüsste Museumsdirektor Friedemann Malsch den St. Galler Regierungsrat im Kunstmuseum Liechtenstein und lud zu einer Führung durch die Gemäldesammlung des Fürstenhauses in der Jubiläumsausstellung "Liechtenstein. Von der Zukunft der Vergangenheit" ein. Als Abschluss fand ein gemeinsames Abendessen im Kunstmuseum Liechtenstein statt. In diesem Rahmen konnten sich die Teilnehmenden über wichtige Themen austauschen.



Kontakt:



Regierungssekretär

Horst Schädler

T +423 236 60 06



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100834161