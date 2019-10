Powerup, ein Premier Consulting Partner von AWS, stärkt die Fähigkeiten von LTI in Bezug auf Cloud-Consulting und digitale Transformation

Larsen Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI) (BSE: 540005), ein global agierendes Unternehmen für Technologie-Consulting und digitale Lösungen, übernimmt Powerupcloud Technologies Pvt. Ltd., eine schnell wachsende Cloud-Consulting-Firma mit Sitz in Bengaluru und Kunden in Indien, Singapur, VAE und USA. Mit über 180 Mitarbeitern bringt Powerup ein fähiges Team bestehend aus Experten für Cloud-Consulting, künstliche Intelligenz und Datenanalyse zu LTI.

Powerup wurde 2015 gegründet und ist ein in der Cloud etablierter Premier Consulting Partner von AWS. Die Firma ist der einzige zertifizierte AWS-Partner in der APAC-Region, der Kompetenzen sowohl im Bereich Daten und Analytik als auch in Maschinellem Lernen besitzt, und einer der wenigen zertifizierten Partner von AWS mit Fähigkeiten in Migration, DevOps, Finanzdienstleistungen, Cloud-Architektur und Sicherheit und Compliance. Mit seiner Expertise in Cloud, Big Data, künstlicher Intelligenz und Produkt-Engineering ist Powerup darüber hinaus Gold Partner von Microsoft Azure und Cloud-Consulting-Partner der Google Cloud-Plattform.

Powerup hat bisher über 150 Cloud-Transformation-Projekte durchgeführt. Powerup würde zwei KI-basierte Plattformen in die umfangreiche Angebotspalette von LTI einbringen. CloudEnsure.io, eine autonome Cloud-Governance-Plattform, die laufend die Cloud-Dienstleistungen eines Unternehmens überwacht, deckt Sicherheits- und Compliance-Verstöße in Echtzeit auf und empfiehlt oder vollzieht angemessene Maßnahmen zur Fehlerbehebung. Die zweite Plattform ist Botzer.io, eine Enterprise-KI-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, KI schneller in die Anwendungsbereiche für Maschinelle Sprachverarbeitung, Bilderkennung und Tiefes Lernen einzuführen und damit Zeit für Trial-and-Error-Experimente spart.

Sanjay Jalona, Chief Executive Officer und Managing Director bei LTI, sagte: "Wir sehen riesige Marktchancen für Cloud-Consulting in allen Sektoren und Regionen. Unsere Kunden führen Cloud ein, um ihre Kernbereiche zu digitalisieren und sich zu datengestützten Organisationen zu entwickeln. Powerup stärkt unsere Fähigkeit, diesen Unternehmen als Partner auf dem Weg zur Cloud-Transformation zu dienen. Ich heiße die Kunden, Mitarbeiter und Partner von Powerup herzlich in der schnell wachsenden LTI-Familie willkommen."

Siva S, Gründer CEO von Powerup, sagte: "Durch den weltweiten Kundenstamm und und ihrer Agilität ist LTI die perfekte Heimat für die nächste Wachstumsphase von Powerup. Unsere Expertise in den großen öffentlichen Cloud-Plattformen bietet uns enorme Möglichkeiten, um zu wachsen und zu lernen und ausgereifte technologische Lösungen für Unternehmen zu wiederholen und zu entwickeln. Wir sind sehr angetan vom Potenzial für schnelles Wachstum und Expansion unter dem Dach von LTI."

Powerup ist die sechste Übernahme durch LTI seit dem Börsengang 2016 und schon die vierte in diesem Kalenderjahr. Im Laufe des Jahres 2019 übernahm LTI bereits Ruletronics, ein kleines Boutique-Unternehmen von Pega Consulting, N+P (NIELSEN+PARTNER), einen Temenos-Wealthsuite-Spezialisten, sowie Lymbyc, eine Firma für fortschrittliche Analytik.

Über LTI

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 360 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Wir sind in 30 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit LTIs Mosaic-Plattform und bringen so ihre Arbeit im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analysen, IoT und Cloud auf den Weg. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochter von Larsen Toubro gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen Firmengeschichte verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 30.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Wert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Weiterführende Information finden Sie unter http://www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns auf @LTI_Global

Über Powerupcloud Technologies Pvt. Ltd.:

Powerup ist als Firma seit jeher in der Cloud zu Hause und führt Cloud-Technologien in Unternehmen ein. Das dynamische Powerup-Team strebt nach Kundenzufriedenheit und bietet seinen Geschäftspartnern einzigartige Cloud-Consulting-Leistungen durch uneingeschränkte Verfügbarkeit und Unterstützung. Unser Consulting-Team unterstützt die Implementation, Migration und Optimierung von Cloud-Anwendungen in internationalen Unternehmen. Wir kümmern uns auch darum, dass Unternehmen mit der Hilfe von Big-Data-Analyseplattformen mehr Nutzen aus ihrer Datenumgebung ziehen. Als Premier Consulting Partner von AWS, Gold Partner von Microsoft Azure und Cloud Consulting Partner von Google Cloud Platform steht das zertifizierte Powerup-Team bereit, damit Kunden mit der Cloud mehr erreichen.

Mehr Informationen unter https://www.powerupcloud.com

