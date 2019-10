Dietikon (ots) - Die Vebego Schweiz Holding AG ist die Dachgesellschaft von sechs Schwesterunternehmen, zu denen auch die Move Consultants AG gehört. Die Move Consultants AG fokussiert sich erfolgreich auf Lösungen in den Bereichen Beratung und Flächenmanagement im Immobilien- und Facility-Management. Sie vereint Kompetenzen und Expertise für innovative Lösungen, um Immobilien entlang des gesamten Lebens- und Nutzungszyklus für Nutzer, Eigentümer und Betreiber zukunftsfähig zu machen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und ist in Basel, Zürich und Bern vertreten.Die Move Consultants AG bewegt sich nun weiter. Knapp ein Jahr nach dem erfolgreichen Zusammenschluss mit der Vebego Schweiz Holding AG steht nun ein weiterer Schritt an: Per 1. Januar 2020 übernimmt der Geschäftsführer Dr. Andreas Meister die Funktion des Verwaltungsratspräsidenten und wird sich vermehrt strategischen Themen zuwenden.Als VRP unterstützt er den zukünftigen CEO Steffen Gürtler in seiner neuen Tätigkeit und stellt somit sicher, dass sich die Move Consultants AG in den strategischen Geschäftsfeldern weiterentwickelt. Herr Meister wird sich unter anderen vermehrt der Entwicklung von neuen Geschäftsfeldern widmen können. In der sich verändernden Arbeits- und Bürowelt liegt sein Fokus dabei klar auf neuen Konzepten wie «Workplace as a Service» sowie im Bereich Data Collecting und Data Trust.Steffen Gürtler, der als stellvertretender Geschäftsführer bis anhin dem Bereich Beratung vorstand, gibt diesen Bereich an seine langjährige Mitarbeiterin Katharina Graf ab. Katharina Graf ist seit acht Jahren bei der Move Consultants AG tätig und hat sich in dieser Zeit zu einer kompetenten und erfolgreichen Fachspezialistin entwickelt. Fernando Rimo, langjähriger Bereichsleiter für Daten- und Flächenmanagement, wird in diesem Zuge Teil des neuen Move Consultants Führungsteams.Dr. Giuseppe Santagada, CEO der Vebego Schweiz Holding AG, freut sich darüber, dass nach einem erfolgreichen Jahr nun dieser strategische Schritt vollzogen werden kann. «Es freut mich ganz besonders, dass wir die Position des Verwaltungsratspräsidenten wie auch des CEOs der Move Consultants AG durch interne Mitarbeitende besetzen konnten, die das Unternehmen weiterhin in eine erfolgreiche Zukunft führen. Das Unternehmen verfügt über lukrative Aufträge, die Kontinuität und Weiterentwicklung versprechen», so Dr. Giuseppe Santagada.Die Vebego Schweiz Holding AG gratuliert dem neuen Führungsteam Dr. Andreas Meister, Steffen Gürtler, Katharina Graf und Fernando Rimo und wünscht ihnen weiterhin viel Erfolg!Vebego Schweiz Holding AGDie Vebego Schweiz Holding AG ist Dachgesellschaft der Schwesterunternehmen Vebego AG mit Vebego Airport und Vebego Santé, Cleaning Service SA, Move Consultants AG, FITT Solutions AG sowie CarePeople AG. Die Vebego bietet umfassende und massgeschneiderte Dienstleistungen im Facility-Service an und ist ein zu 100 Prozent eigenfinanziertes Familienunternehmen. Bei Vebego steht der Mensch im Mittelpunkt. Deshalb kann das Unternehmen auf verlässliche Partnerschaften mit Kunden, Mitarbeitenden und Lieferanten zählen.Die Holding beschäftigt über 7000 Mitarbeitende und erzielte 2018 einen Umsatz von über 240 Mio. CHF.Die Vebego International B. V. operiert mit über 35'000 Mitarbeitenden in der Schweiz, im Fürstentum Liechtenstein, in Deutschland, Belgien und in den Niederlanden.Weitere Informationen finden Sie unter www.vebego.ch.Kontakt:Vebego AGAxel Will, Head of Marketing & CommunicationsKanalstrasse 6CH-8953 DietikonTelefon: +41 43 322 94 14Mail: axel.will@vebego.chwww.vebego.chOriginal-Content von: Vebego AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058765/100834181