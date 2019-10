Der Brexit verliert seinen Schrecken, die Konjunktur bricht wohl doch nicht weg, und einige Dax-Schwergewichte geben deutliche Kaufsignale. Warum die Chance auf Kursgewinne im Dax wieder gestiegen ist.

Für die Börse wäre es gut, wenn das Thema Brexit vom Tisch käme. Ob der bisher ausgehandelte Kompromiss zwischen der EU und dem britischen Premier Boris Johnson nun die Zustimmung im britischen Unterhaus bekommt, ist offen.

Als am Donnerstag (17. Oktober) die Zwischenergebnisse abgesegnet wurden, ging der Dax kurzfristig durch die Decke. Das bedeutet nicht, dass die Aktienmärkte zuallererst vom Thema Brexit abhängig wären. Ausgewirkt hat sich die Frage des britischen Verhältnisses zur EU bisher auf direkt betroffene Unternehmen (Banken, Immobilienfirmen), im Gesamtindex aber haben sich positive und negative Effekte in etwa ausgeglichen. Der britische FTSE 100 lief in den vergangenen dreieinhalb Jahren ähnlich wie die anderen führenden europäischen Aktienbarometer.

Am stärksten wirkt sich das Thema Brexit an den Währungsmärkten aus. Als 2016 das überraschende Ergebnis des Referendums verkündet wurde, ging das Pfund Sterling in die Knie. Danach hat es sich auf niedrigem Niveau eingependelt. Nun zeigt es wieder Muskeln, weil die Hoffnung besteht, die Briten könnten mit ihrem Sonderweg womöglich sogar Erfolg haben.

Für den Dax ist die Hoffnung auf ein klärendes Ende des Brexit-Prozesses ein Katalysator für den laufenden Kursanstieg. Entscheidender Antrieb aber ist die Mischung aus sehr niedrigen oder negativen Zinsen, einer Konjunktur, die zwar nachlässt, bisher aber nicht abstürzt, und Unternehmensgewinnen, die alles in allem passabel bis gut ausfallen.

Aussichten für Autoaktien mittelfristig besser

Vor einer Woche überraschte SAP positiv, nun schieben sich die konjunktursensiblen Industrieaktien nach vorn. Volkswagen profitiert von guten Verkaufszahlen, mehr Spielraum für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...