++ Gemischte Sitzung in Europa am Freitag, Brexit im Fokus ++ DE30 mit technischem Warnsignal ++ AMS diskutierte über die Abgabe eines erneutem Osram-Angebots ++Die Stimmung während der letzten Handelssitzung der Woche könnte als gemischt bezeichnet werden. Indizes aus Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden notieren tiefer, während Aktien aus Deutschland, Spanien und Portugal kleine Gewinne verzeichnen. Die Händler konzentrieren sich auf den Brexit, sodass der eingehende Nachrichtenfluss im Auge behalten werden sollte. Das britische Parlament soll am Samstag über den neuen Brexit-Deal abstimmen. DE30-CHARTQuelle: xStation 5 Der deutsche Leitindex konnte am Donnerstag dank des angekündigten Brexit-Deals ein neues Jahreshoch erzielen. Aufgrund der Zweifel ...

