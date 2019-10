Unser deutscher Partner Marc Tüngler vom DSW hat einen spannenden Aspekt in einem offiziellen EU-Papier gefunden. Dafür habe eine EU-High-Level-Expertengruppe unter - Achtung - Mitwirkung der Dt. Bundesregierung/KfW Ideen entwickelt, wie der europäische Kapitalmarkt (CMU) Erfolg haben könnte. Und da werden doch in der Tat steuerliche Anreizsystme und Befreiungen für die private Altersvorsorge bei einfachen Finanzprodukten wie zb Aktien oder ETFs empfohlen. Den ganzen Report gibt es hier: https://nextcmu.eu/wp-cont…/…/2019/10/The-Next-CMU-HL_DO.pdf Dies ist gerade vor dem Weltspartag, an dem die "freiwillige Enteignung" (copyright Erste-Vorstand Bosek) via Sparbuch gefeiert wird, spannend. Aktien gehören einfach beigemischt und dies in der, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...