Das ist auf den ersten Blick nicht aufregend, jedoch: COCA-COLA COMPANY kann am Umsatz nicht allzu viel drehen, wohl aber an der Rentabilität seines weltweiten Vertriebes. Also sucht man Möglichkeiten, das Produkt Coca-Cola in neuen Varianten auszubauen. Das ist bisher nur begrenzt gelungen, etwa Coca-Cola light etc. Und das schönste Objekt der Begierde wäre Red Bull! Die dominierende Rolle der Thailänder lässt sich dort vermutlich nicht ändern, aber der österreichische Kopf des Ganzen steuert immerhin auf 75 Jahre zu und vielleicht gelingt es den Amerikanern doch, zu einem wie auch immer gearteten Preis bei Red Bull zu landen. Das wäre der Hammer. Bei COCA-COLA mitzufahren, hat also seinen Reiz.



