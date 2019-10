E-Zigaretten werden immer beliebter. Dabei gibt es zwischen den einzelnen Marken enorme Unterschiede bei der Popularität, wie eine neue Untersuchung zeigt.

E-Zigaretten gelten zwar als weniger gesundheitsgefährdende Alternative zu traditionellen Zigaretten, ihre Risiken stehen jedoch seit den vielen Todesfällen in den USA wieder im Fokus der medialen Debatte. Vor allem Juul, die E-Zigarettenmarke des US-Tabakriesen Altria, ist unter Beschuss. Juul steht wegen zweifelhafter Methoden bei der Vermarktung von E-Zigaretten an Jugendliche massiv in der Kritik und im Fokus von Ermittlungen verschiedener US-Behörden. In der Folge feuerte das Start-up aus San Francisco seinen Chef und stellte in den USA sämtliche Werbung in Rundfunk und Print sowie digital vorübergehend ein.

Seit Jahresbeginn bringt Juul auch in Deutschland seine E-Glimmer mit viel Werbe- und Marketingaufwand unters Volk. Doch bis Ende September, als die ersten negativen Schlagzeilen aus den USA hinüberschwappten und ein deutscher Wettbewerber zeitgleich ein Verkaufsverbot für Juul-Kartuschen erwirkte, lief die Marke völlig unter dem Radar der hiesigen Öffentlichkeit. Das ist eine der Erkenntnisse, die aus einer Studie von Vico Research & Consulting hervorgeht, einem Anbieter von Social- Media-Monitoring und -Analysen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart. Die Berater hatten im Zeitraum vom 15. Mai bis 15. September ...

