Achtung Renpho-User! In der iOS-App für die smarten Körperfettwaagen von Renpho klafft eine böse Sicherheitslücke, durch die Angreifer eure Passwörter, biometrische Daten und andere sensible Informationen auslesen können. Nutzer von Körperfettwaagen der Marke Renpho müssen derzeit mit ihren Daten aufpassen, wenn sie sich in die zugehörige iOS-App einloggen oder persönliche Daten ändern. Angreifer können wegen einer Lücke mitlesen, was die App an den Server des Herstellers überträgt - darunter Passwörter und auch die kompletten biometrischen Daten der Anwender. Ungeschützt von App zu Server Loggen sich User auf ...

