Hema heute:Die Heizung aus dem Winterurlaub steuern? Mit Evohome kein Problem

Egal, wie man es dreht und wendet, er steht wieder vor der Tür - der Winter. Nun gibt es zugegebenermaßen viele unter uns, die Schnee und Eis lieben und sogar Wintersporturlaub machen. Doch es gibt auch viele "Winterflüchtlinge", die sich in die Sonne absetzen.

Doch ein Problem haben beide Gruppen gleichermaßen. Was machen wir in unserer Abwesenheit mit der Heizung? Sie komplett abzustellen ist keine gute Idee, wie Volker Galonske, Marketingleiter bei Resideo für Honeywell Home Produkte sagt.

Volker Galonske:

Man sollte die Heizung im Winter keinesfalls komplett abstellen, auch wenn eine Kostenersparnis lockt, denn es kann genau das Gegenteil passieren. Wasserleitungen können einfrieren und im schlimmsten Fall platzen. Wird es dann wieder wärmer und es ist niemand im Haus, kann es zu teuren Wasserschäden kommen, zudem müssen die Leitungen repariert werden. Das kann sehr teuer werden.

Doch selbst wenn dieser Kelch vorübergeht, es kann wegen der Auskühlung der Wohnung zu Schimmelbildung kommen, auch das kann teuer werden.

Volker Galonske:

Natürlich können Sie die Temperatur in den Heizkörpern aber in einem vernünftigen Rahmen absenken und Heizkosten sparen, ohne dass es zu solchen Schäden kommt. Wir bei Resideo raten unseren Kunden zu einem Richtwert von 15 Grad für die Honeywell Home Produkte.

Wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, ist die Wohnung natürlich kälter, obwohl man sich gerade im Winter Kuscheltemperaturen wünscht. Dieses Problem lässt sich aber relativ einfach lösen. Mit der Heizungssteuerung evohome von Honeywell Home, die sogar via Internet steuerbar ist. Volker Galonske: Und zwar ganz bequem per Smartphone oder Tablet. Sie können einfach rechtzeitig einige Stunden vor der Heimreise per App die Temperatur wieder hochfahren - sodass bei der Ankunft Zuhause alles wieder angenehm warm ist.

Wenn Sie beispielsweise einen Langstreckenflug ohne Internetverbindung im Flieger vor sich haben, aber nur eine kurze Strecke vom Flughafen nach Hause, dann programmieren Sie eben vor der Abreise den Zeitpunkt, an dem die Temperaturen wieder hochgehen sollen. Natürlich ist evohome von Honeywell Home auch in jeder anderen Heizperiode des Jahres ein Mittel zum Sparen. Sie können die Temperatur nach dem Verlassen das Hauses zur Arbeit reduzieren und rechtzeitig für den Abend wieder anheben. Und sollten Sie mal unerwartet früher nach Hause wollen oder länger arbeiten müssen, dann können Sie für diesen Einzelfall - ebenfalls per App - Ihre Wunschtemperatur zu jeder beliebigen Zeit programmieren, egal ob aus dem Büro oder aus einem Restaurant, das Sie spontan besucht haben.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.