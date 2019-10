Baden-Baden / Mainz / Köln (ots) - Drehstart für den dritten Film der Reihe mit Aglaia SzyszkowitzNach den ersten beiden Filmen der Reihe "Billy Kuckuck" von SWR und ARD Degeto wartet jetzt der dritte Fall auf die engagierte Mainzer Gerichtsvollzieherin. Diesmal will Billy ganz korrekt ihre Aufgaben erfüllen und sich nicht mehr ins Leben ihrer Klienten einmischen. Und ihr neuer Schuldner macht es ihr leicht - er hat offenbar Waren im Internet bestellt und nie bezahlt. Ein klassischer Fall? Nur auf den ersten Blick, wie Billy Kuckuck bald feststellen muss. Der neue Film "Billy Kuckuck - Aber bitte mit Sahne!" (AT) mit Aglaia Szyszkowitz in der Hauptrolle wird von der FFP New Media im Auftrag von ARD Degeto und SWR für das Erste realisiert. Das Drehbuch schrieb auch diesmal Kirsten Peters, Regie führt wieder Thomas Freundner. Neben Aglaia Szyszkowitz in der Titelrolle sind auch Gregor Bloéb als Ex-Mann, Ursela Monn als Billys Mutter, Vivien Sczesny als Tochter und Bernd-Christian Althoff als Billys Lover wieder mit dabei. In Gasthauptrollen sind Karl Kranzkowski und Elisabeth von Koch zu sehen.In weiteren Rollen ...spielen Julia Schäfle, Eva Verena Müller, Rüdiger Klink, Rolf Berg, Sepp Klein, Heike Thiem-Schneider, Balthazar Zeibig und andere. Für das Szenenbild ist Veronika Merlin verantwortlich und für das Kostümbild Barbara Fiona Schar. Hinter der Kamera steht Benjamin Dernbecher, den Schnitt übernimmt Andrea Schriever. Produziert wird "Billy Kuckuck - Aber bitte mit Sahne!" (AT) von Simone Höller und Michael Smeaton, Producerin ist Anemone Müller. Die Redaktion liegt bei Claudia Gerlach-Benz (SWR) und Stefan Kruppa (ARD Degeto). Die Dreharbeiten begannen am 14. Oktober und laufen voraussichtlich bis 12. November 2019 in Mainz und Köln. Die TV-Reihe wird auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" um 20.15 Uhr ausgestrahlt.Zum InhaltWas für Billy Kuckuck nach Routine aussieht, endet für ihren aufbrausenden Klienten Karl Löwe dramatisch: Er landet mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Der Inhaber einer Traditionskonditorei soll einen E-Scooter im Internet gekauft und nicht bezahlt haben. Hartnäckig bleibt er dabei: Er habe den Roller weder bestellt noch erhalten. Billy sieht das anders, und diesmal will sie ganz nach Vorschrift handeln. Seltsamerweise engagiert sich ihre Mutter sehr für den Mann, bis Billy hinter das Geheimnis kommt: Karl war ihre Jugendliebe. Als weitere Vollstreckungsbescheide für ihn eintreffen, ist auch Billys Misstrauen geweckt. Sollte es sich tatsächlich um eine böse Verwechslung handeln? Auch wenn Gerichtsvollziehern eigene Recherchen untersagt sind - Billy kann nicht anders: Der Bäcker, dessen Geschäfte seit Längerem schlecht laufen, tut ihr leid, und sie will den mysteriösen Online-Bestellungen auf die Spur kommen. Bei der Gelegenheit möchte sie auch der Alleinerziehenden Annika helfen, die einen Kiosk mit einem recht chaotischen Paketshop betreibt. Deren geschiedener Mann lässt sie nicht nur finanziell hängen, sondern will auch das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn. Währenddessen spitzt sich die Lage für Karl Löwe zu: Ein notwendiger Kredit wird ihm wegen seiner inzwischen mangelnden Bonität verweigert. Nicht zuletzt dank der Hilfe ihres Ex Gunnar ahnt Billy allmählich, wie der Identitätsdiebstahl entstanden ist. Dass Gunnar gerade eine kleine Auszeit von seiner neuen Frau braucht und für ein paar Tage bei ihr wohnt, stürzt Billy unerwartet in ein Gefühlschaos - zumal sie sich ernsthaft in den Sanitäter Lukas verliebt hat.Ausstrahlung des zweiten Films steht bevor Am Freitag, 15. November 2019 wird um 20:15 Uhr "Billy Kuckuck - Eine gute Mutter" ausgestrahlt, der zweite Film der Reihe um die unternehmungslustige Mainzer Gerichtsvollzieherin.Informationen auch unter: http://swr.li/das-erste-drehstart-billy-kuckuck-3Drehstartfotos unter www.ard-foto.dePressekontakt: Annette Gilcher, SWR, Tel.: 07221 929 24016, annette.gilcher@SWR.de Medienbüro Wolf, Tel.: 089 300 90 38, mail@medienbuero-wolf.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/4405572