Bundestag stimmt der Reform der Grundsteuer zu

Der Bundestag hat nach intensiven Verhandlungen einer Grundgesetzänderung zugestimmt und damit grünes Licht für eine Reform der Grundsteuer gegeben. Eine Neufassung bis Jahresende war nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts notwendig geworden, denn es hatte die veralteten Bemessungsgrundlagen für verfassungswidrig erklärt. Von den 644 abgegebenen Stimmen sprachen sich 495 der Abgeordneten für die Reform aus. Mit Nein stimmten 139 und zehn enthielten sich ihrer Stimme. Damit war die notwendige Zweidrittelmehrheit vorhanden.

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss steigt im August

Der Überschuss in der Leistungsbilanz des Euroraums hat im August zugenommen. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg er auf 27 (Juli: 22) Milliarden Euro. Die Handelsbilanz wies einen Überschuss von 28 (28) Milliarden Euro auf, wobei sich die Exporte auf 202 (200) Milliarden Euro erhöhten und die Importe auf 174 (173) Milliarden Euro.

Bankhaus Lampe: BIP-Raten in China bald unter 6 Prozent

Das Bankhaus Lampe rechnet damit, dass in China die Zuwachsraten für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bald unter 6 Prozent sinken werden. Der ungelöste Handelsstreit mit den USA und eine schwächere Inlandsnachfrage sprächen für eine weitere Wachstumsverlangsamung, schreibt Ökonom Bastian Hepperle in einem Kommentar. Auch künftige Stützmaßnahmen der chinesischen Regierung und Zentralbank dürften daran nicht viel ändern.

Bundesregierung setzt bei US-Strafzöllen weiter auf Gespräche

Die Bundesregierung hat die am Freitag in Kraft getretenen US-Strafzölle auf EU-Produkte mit Bedauern aufgenommen, setzt aber weiter auf Dialog. "Wir bedauern, dass es zu dieser Zollverhängung durch die USA gekommen ist", sagte die Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, Beate Baron in Berlin.

Grüne fallen in Umfrage zurück

Die Grünen fallen in einer neuesten Umfrage auf den schwächsten Wert seit Mai. Die Umfrage von Infratest Dimap für den ARD-Deutschlandtrend ergab, dass die Grünen mit 22 Prozent zwar zweitstärkste Kraft wäre, sie verlieren aber 2 Prozentpunkte. Die Union bleibt unverändert bei 28 Prozent während die SPD sich gegenüber der Umfrage in der vergangenen Woche um einen Punkt verbessert und bei 14 Prozent landet.

Von der Leyen präsentiert EU-Gipfel ihre Prioritäten

Nach der Einigung auf ein Brexit-Abkommen befassen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs mit der Zukunft der EU: Zu Beginn des zweiten Gipfeltags will die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag ihr Programm für die kommenden fünf Jahre erläutern. Von der Leyen sagte vor den Beratungen, bei der Finanzplanung für die kommenden sieben Jahre seien die Gipfelteilnehmer "noch sehr weit auseinander".

EU-Rat ernennt Christine Lagarde zur EZB-Präsidentin

Der Europäische Rat hat Christine Lagarde zur neuen Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) ernannt. Sie tritt am 1. November 2019 ihr Amt an und löst den bisherigen Amtsinhaber Mario Draghi ab. Lagardes Amtszeit läuft acht Jahre.

G7 fordern strenge Regulierung von Digitalwährung Libra

Die G7 sehen noch mehrere Hürden bei der Einführung der von Facebook geplanten Digitalwährung Libra. Rechtliche und regulative Herausforderungen sowie die Frage der Aufsicht sollten geklärt sein, bevor Libra an den Start gehe, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire bei der Präsentation der gemeinsamen G7-Position zu Libra in Washington. Facebook hat angekündigt, die Währung im ersten Halbjahr 2020 auf den Markt zu bringen.

Bundesregierung begrüßt Waffenruhe in Nordsyrien

Die Bundesregierung hat die Waffenruhe in Nordsyrien positiv aufgenommen und setzt nun auf einen vollen Waffenstillstand. Alles, was beitrage, die Situation zu deeskalieren und Zivilisten zu schützen, werde "natürlich ausdrücklich" begrüßt, sagte Außenamtssprecher Christofer Burger in Berlin. Dies gelte demnach auch für die Erklärung der Türkei, ihre Kampfhandlungen für 120 Stunden zu pausieren.

Aktivisten: Fünf Zivilisten durch türkischen Luftangriff in Nordsyrien getötet

Trotz der vereinbarten Waffenruhe für Nordsyrien hat die türkische Luftwaffe laut Aktivisten dort erneut Luftangriffe geflogen. Bei dem Angriff auf das syrische Dorf Bab al-Cheir östlich der Grenzstadt Ras al-Ain seien mindestens fünf Zivilisten getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Ein Kurdenvertreter warf der Türkei andauernde Verstöße gegen die Waffenruhe vor.

Börse Istanbul zeigt sich mit Waffenruhe deutlich erholt

Deutliche Gewinne verbucht die Börse in Istanbul am Freitag, nachdem die USA und die Türkei sich auf eine fünftägige Waffenruhe in Nordsyrien verständigt haben. Der BIST-100 steigt um 3,7 Prozent auf 98.388 Punkte. US-Vizepräsident Mike Pence sagte nach Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara, die Feuerpause solle den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) den Abzug aus der "Sicherheitszone" an der türkischen Grenze in Nordsyrien ermöglichen.

