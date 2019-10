Wiesbaden (ots) -Pressekonferenz-Einladung des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)"Statistisches Jahrbuch 2019 - Deutschland im digitalen Zeitalter"am Mittwoch, den 30. Oktober 2019im Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum Raum III + IVSchiffbauerdamm 40, 10117 BerlinBeginn: 10:00 UhrMitwirkende:- Dr. Georg Thiel, Präsident des Statistischen Bundesamtes- Juliane Gude, Redaktionsleitung des Statistischen Jahrbuchs- Dr. Ruth Brand, Leiterin der Abteilung "Gesundheit, Soziales,Bildung, Private Haushalte"- Melanie Bodenseh, Referentin im Referat "Kostenstruktur,Informationsgesellschaft"- Florian Burg, Pressesprecher Breitband-Internet, hohe Rechenleistung und mobile Geräte haben das Privat- und Arbeitsleben tiefgreifend verändert. Wo steht Deutschland im digitalen Zeitalter? Wie sehr prägt die Digitalisierung unser Leben? Das Statistische Bundesamt (Destatis) behandelt diese Fragen bei der Vorstellung des Statistischen Jahrbuchs 2019 anhand ausgewählter Ergebnisse zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten und Unternehmen. Auch die Informationsbedürfnisse und das Rechercheverhalten der Nutzerinnen und Nutzer statistischer Ergebnisse haben sich im digitalen Zeitalter grundlegend gewandelt. Zunehmend gefragt ist ein digitaler Zugang zu statistischen Daten, um diese direkt zu analysieren, weiterzuverarbeiten und mit anderen Daten zu verknüpfen. Daher wird das Statistische Bundesamt seine digitalen Angebote weiter ausbauen und das Statistische Jahrbuch nicht fortführen. Die Pressekonferenz gibt unter anderem Antworten auf folgende Fragen:- Wie weit sind Cloud-Computing, Big-Data-Analysen und 3D-Druck inder Wirtschaft verbreitet?- Wovon profitieren Erwerbstätige durch die Digitalisierung, welcheHerausforderungen erleben sie?- Wozu nutzen die Menschen in Deutschland das Internet vorrangig?- Wie hoch ist die Beteiligung an E-Commerce und E-Government?- Welche digitalen Angebote bietet das Statistische Bundesamt? Die Pressekonferenz wird auf www.destatis.de auch live im Internet übertragen. Der Livestream auf der Übersichtsseite zur Pressekonferenz wird ca. fünf Minuten vor Veranstaltungsbeginn freigeschaltet. Unterhalb des Videofensters wird dann die Möglichkeit bestehen, Fragen an das Podium zu richten, die in begrenztem Umfang am Ende der Pressekonferenz beantwortet werden.Im Falle einer geplanten Teilnahme wird eine Anmeldung empfohlen.Florian BurgPressesprecherTel.: (0611) 75-2376E-Mail: presse@destatis.de +++Die Pressekonferenz-Einladung sowie weitere Informationen dazu, sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4405604