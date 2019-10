Der US-Getränkeriese Coca-Cola hat dank seines Verkaufsschlagers "Zero Sugar" kräftige Geschäftszuwächse im dritten Quartal verbucht. Verglichen mit dem Vorjahreswert stiegen die Erlöse um acht Prozent auf 9,5 Milliarden Dollar (8,5 Mrd Euro), wie der Pepsi-Rivale am Freitag in Atlanta mitteilte. Der Nettogewinn legte sogar um 38 Prozent auf unterm Strich 2,6 Milliarden Dollar zu. Coca-Cola profitiert weiter vom Schwenk zu weniger zuckerhaltigen Getränken und einer breiteren Produktpalette mit Tee und Kaffee.

Das vergangene Quartal zeige, dass die Strategien bei Kunden Anklang finden, verkündete Vorstandschef James Quincey. Bei Anlegern kamen die Zahlen gut an, die Aktie stieg vorbörslich zunächst um knapp zwei Prozent, gab dann aber wieder nach auf 0,5 Prozent. Seit Jahresbeginn ist der Kurs bereits um knapp 14 Prozent geklettert. Die Ergebnisse fielen besser aus als von Analysten erwartet, zudem gab der Konzern einen optimistischen Ausblick ab.

Für das laufende Jahr geht der Konzern jetzt von einem organischen Umsatzwachstum von mindestens 5 Prozent aus. Bisher lagen die Erwartungen bei rund 5 Prozent. Vor allem in Asien laufen die Geschäfte weiterhin gut, während der Absatz in Amerika im dritten Quartal fast stagnierte. Eine Belastung war zuletzt der starke Dollar, der Auslandseinnahmen nach Umrechnung in US-Währung schmälert./hbr/knd/jsl/fba

