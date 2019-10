BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie und Exporteure befürchten wirtschaftlichen Schaden durch die am Freitag in Kraft getretenen Strafzölle der USA auf Waren aus der Europäischen Union. Es sei unverständlich, dass die USA seit Monaten nicht auf das Angebot der EU eingegangen seien, den jahrzehntelangen Streit um staatliche Flugzeugsubventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing einvernehmlich zu lösen.

"Die USA werden für die deutsche Wirtschaft zum Hochzollland", erklärte Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). "Die heutige Zolleskalation in Milliardenhöhe stellt deutsche Unternehmen in ihrem wichtigsten Absatzmarkt vor große Herausforderungen."

Dass der Konflikt um die staatlichen Subventionen nicht auf dem Verhandlungswege angegangen sondern mit Strafzöllen beantwortet werde, bedeute, dass er "auf dem Rücken der Wirtschaft in der Breite" ausgetragen werde.

"Gerade in der konjunkturell angespannten Lage wäre für die deutschen Unternehmen eine gütliche Einigung auch in diesem Konflikt wichtig. Die Entwicklung ist ein äußerst negatives Signal für die schwächelnde Weltkonjunktur und für die stark vom Export abhängige deutsche Wirtschaft", so Schweitzer.

Auch die deutschen Exporteure kritisierten die Zölle scharf. "Das Prinzip des gegenseitig vorteilhaften, freien Warenaustauschs und des Gestaltungswillens einer globalen Handelsordnung ist mit US-Präsident Trump komplett unter die Räder gekommen", erklärte Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). "Der Westen legt damit Axt an seine eigene wirtschaftliche Entwicklung."

Schon heute sei die "unsinnige" US-Strafzollpolitik "Hauptursache für den globalen Abschwung", und die neuen Zölle würden die Konjunktur noch weiter nach unten drücken, warnte der BGA. Sollten die USA im November auch Strafzölle auf europäische Autos verhängen und die EU mit entsprechenden Gegenmaßnahmen reagieren, wäre das ein "weiterer herber Schlag ins Kontor" der deutschen Exporteure.

Die am heutigen Freitag in Kraft getretenen amerikanischen Strafzölle auf EU-Produkte im Wert von 7,5 Milliarden US-Dollar betreffen Lebensmittel wie Käse, Wein und Schinken, aber auch Kameras. Zuvor hatte die Welthandelsorganisation WTO in einem Rechtsstreit über europäische Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus entschieden, dass die Unterstützung illegal sei und der US-Regierung Anfang Oktober grünes Licht für die Strafzölle gegeben.

Allerdings hat die WTO auch die US-Subventionen für den Flugzeughersteller Boeing für regelwidrig erklärt. Die Höhe der Strafzölle auf Importe aus den USA nach Europa soll im April verkündet werden. Die EU hat bei der WTO die Erlaubnis für Strafzölle von bis zu 12 Milliarden Dollar beantragt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2019 08:25 ET (12:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.