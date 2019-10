US-Staatsanleihen sind am Freitag nahezu unbewegt in den Handel gegangen. Am Markt war die Rede von fehlenden Impulsen. Besonders wichtige Konjunkturdaten stehen vor dem Wochenende nicht an. Im Handelsverlauf wird nur der aus mehreren bereits bekannten Indikatoren zusammengesetzte Sammelindex der Frühindikatoren veröffentlicht. Nennenswerte Marktbewegung löst die Zahl so gut wie nie aus.

Auch in den USA dürften sich die Anleger vor dem Wochenende eher zurückhalten. Am Samstag findet sich das britische Parlament zu einer Sondersitzung zusammen, um über den Brexit-Kompromiss zwischen der britischen Regierung und der Europäischen Union abzustimmen. Der Ausgang ist aufgrund der Mehrheitsverhältnisse ungewiss. Sollte das Parlament den Kompromiss ablehnen, droht Ende Oktober ein ungeregelter Brexit, der als wirtschaftsschädlich gilt.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,59 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 1/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,57 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen ebenfalls um 1/32 Punkte auf 98 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,75 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben dagegen 1/32 Punkte auf 100 10/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,24 Prozent./bgf/jkr/fba

