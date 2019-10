Die Flaute gefährdet nach Ansicht des Branchenverbandes Jobs. In wenigen Tagen will der VDMA eine Studie über die möglichen Folgen veröffentlichen.

Der ins Stocken geratene Ausbau der Windenergie in Deutschland ruft die Zulieferindustrie auf den Plan. "Die anhaltende Flaute in der Windenergie an Land ist erschreckend", kritisierte am Freitag der Geschäftsführer des Bereichs Power Systems im Maschinenbauverband VDMA, Matthias Zelinger.

Er verwies auf die zuvor von der Bundesnetzagentur veröffentlichten Zahlen zur jüngsten Ausschreibungsrunde, wonach bei einem Ausschreibungsvolumen von 675 Megawatt gerademal 25 Gebote mit einem Volumen von 204 Megawatt bezuschlagt wurden. Alle sechs Ausschreibungen, die seit Oktober 2018 durchgeführt wurden, seien unterzeichnet gewesen, betonte der Verband.

"Diese Krise der Windindustrie gefährdet Klimaziele, Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Deutschland", ...

