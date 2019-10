Ceconomy, Betreiber der Elektronikkette Media-Markt-Saturn, hat schon wieder einen neuen Chef. Ceconomy-Oberaufseher, Ex-Deutsche-Bank-Chef Jürgen Fitschen, ist stärker als erwartet gefordert - oder sogar überfordert?

Bei der Deutschen Bank zählte Jürgen Fitschen über Jahrzehnte fest zum Inventar. Von manchen belächelt, von manchen bewundert war der Sohn eine Landwirts aus der niedersächsischen Provinz unermüdlich mit dem Ziel unterwegs, dem Geldhaus bei großen deutschen Unternehmen ein freundlich-seriöses Gesicht zu verleihen. Seine Karriere schien längst auf der Zielgeraden angekommen zu sein, als sie 2012 noch einmal einen unerwarteten Höhepunkt erreichte. Als eine Art Anstands-Sidekick des in Deutschland als schwer vermittelbar geltenden Investmentbankers Anshu Jain rückte Fitschen mit an die Spitze des Konzerns - und wurde im folgenden Abwärtsstrudel zunehmend zu dessen tragischer Figur. Als die Polizei etwa einmal in einer Großrazzia in seine Bank stürmte, erschreckte das die damals noch nicht an derartigen Besuch gewöhnten Angestellten so, dass sich Fitschen telefonisch bei der Landesregierung beschwerte - und fortan mit dem Vorwurf leben musste, die Justiz beeinflussen zu wollen.

Als der pflichtbewusste Bankchef im Mai 2016 seinen Posten räumte, konnte man sein Aufatmen fast schon in ganz Frankfurt hören. Er hatte es hinter sich und fortan viel Zeit für Pferde, Familie und ein paar nicht allzu aufregende Aufsichtsratsmandate - was Manager halt so machen, wenn sie während der Arbeitszeit ausreichend verdient und sich gut vernetzwerkt haben. Das unerfreuliche Geschehen in der Bank, der er als Berater verbunden blieb, soll ihn zuletzt eher maßvoll aufgewühlt haben.

Kirch-Pleite, Ceconomy-Chaos

Nun aber wird seine als grundentspannt eingeplante Lebensphase noch einmal richtig aufregend. Am kommenden Dienstag verhandelt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, ob ein Strafprozess um die Pleite des Medienunternehmers Leo Kirch im Jahr 2002 noch einmal aufgerollt wird - Fitschen müsste dann wieder neben seinen Vorgängern Josef Ackermann und Rolf Breuer auf der Anklagebank Platz nehmen. Vor allem aber fordert ihn sein neben dem Dax-Konzern Vonovia wichtigstes Aufsichtsratsmandat bei der Elektronikmarktketten-Holding Ceconomy deutlich mehr als zu erwarten war. Und zumindest auf ...

