Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Konzern Johnson & Johnson ruft eine Charge seines Babypuders in den Vereinigten Staaten zurück. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe in einer Flasche Spuren des Weißasbests Chrysotil gefunden, erklärte das Unternehmen und betonte, das Produkt, das bei einem Online-Händler gekauft worden sei, sei Teil einer US-Charge aus dem Jahr 2018 gewesen. Der Rückruf erfolge auf freiwilliger Basis und man arbeite mit der FDA zusammen, um die Integrität der getesteten Probe und die Gültigkeit der Testergebnisse bestimmen zu können.

Unter anderem werde nun geprüft, ob durch eine Kreuzkontamination in der Probe ein falsch positives Ergebnis zu Stande gekommen sei und ob die Probe aus einer Flasche mit intaktem Siegel stamme, erklärte Johnson & Johnson weiter. Im Konzern werde der Babypuder dauerhaft geprüft und es habe keine Verunreinigungen gegeben.

J&J steht seit Jahren wegen Vorwürfen unter Druck, einige seiner Körperpflegeartikel könnten krebserregend sein. Der Konzern soll unter anderem angeblich asbestverseuchtes Babypuder verkauft haben. Gegen den Konzern laufen in dem Zusammenhang bereits zahlreiche Klagen. Im vorbörslichen US-Handel verliert der Aktienkurs 2,6 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2019 09:24 ET (13:24 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.