Optimistisch sind jetzt auch wieder die Investoren und Analysten in Bezug auf das Unternehmen "Varta". Auch am Freitag wurde die jüngste Einschätzung der Berenberg Bank mit einem Kursziel von 100 Euro nicht mehr korrigiert. Damit eröffnen sich nahezu noch 20 % Kurschance, die nun möglicherweise in wenigen Wochen schon erreicht werden. Die Aktie würde nach Einschätzung von Analysten durch die jüngsten Kursbewegungen noch immer einen starken Aufwärtstrend erwarten lassen. Schon jetzt läuft der Chart ... (Frank Holbaum)

