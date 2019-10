Das Landeskriminalamt Thüringen ermittelt gegen einen Mann, der im Internet zu schweren Straftaten gegen den Grünen-Chef aufgerufen haben soll.

Nach Drohungen gegen Grünen-Chef Robert Habeck im Thüringer Landtagswahlkampf hat die Polizei am Freitag die Wohnung eines Mannes in Nordthüringen durchsucht. Der 27-Jährige soll in einem sozialen Netzwerk öffentlich zu schweren Straftaten gegen Habeck während dessen Wahlkampftour durch Thüringen aufgerufen haben, wie das Landeskriminalamt mitteilte.

Der Hinweis darauf sei von der Partei gekommen, sagte eine Sprecherin. Der Spitzenkandidat der Thüringer Grünen für die Landtagswahl, Dirk Adams, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...