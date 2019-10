Der USD/JPY notiert kurz vor Handelsschluss in London in der Nähe seiner Tagestiefs bei 108,50 - Der USD/JPY gibt einen Teil seiner Oktober-Gewinne ab - USD/JPY Tageschart Der USD/JPY bleibt weiterhin in einem Abwärtstrend unter seiner 200-Tage-Linie gefangen. Das Devisenpaar konsolidiert derzeit seine Aufwärtsbewegung, die es im Oktober losgetreten ...

