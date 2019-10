Seattle, 18. Oktober (WNM) - Boeing-Aktien gaben am Freitag nach einem Reuters-Bericht nach. Die Agentur schriebt, dass Instant Messages aus dem Jahr 2016 darauf hindeuten, dass Mitarbeiter die Federal Aviation Administration über ein wichtiges Sicherheitssystem für die 737 Max irregeführt haben, die seit Mitte März nach zwei tödlichen Unfällen gegroundet ist. Die FAA übermittelte die Instant Messages an den Kongress und den Generalinspektor des Department of Transportation, teilte die FAA in einer Erklärung mit. Laut FAA hat Boeing die Nachrichten "vor einigen Monaten" entdeckt, und die Flugaufsichtsbehörde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...