Die Ökonomen der Australia and New Zealand Bank (ANZ) schrieben am Freitag, dass sich das chinesische Wirtschaftswachstum im dritten Quartal 2019 auf ein fast 30-jähriges Tief von 6,0% abschwächte. Wichtige Zitate: Nachdem das chinesische BIP im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 6,2% gestiegen ist, halten wir es für wahrscheinlich, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...