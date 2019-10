Nach der umjubelten Wiederwahl von Markus Söder zum CSU-Chef könnte es am Samstag auf dem Parteitag kritischer zugehen. Die Reform der Partei steht auf dem Programm.

Nach der Wiederwahl von Markus Söder als Parteichef steht der CSU-Parteitag in München am Samstag ganz im Zeichen der großen Parteireform. Der Leitantrag des Vorstands hat das Ziel, die CSU moderner, jünger, weiblicher und zur führenden Digitalpartei in Deutschland zu machen.

Die Reform soll die von Söder für das laufende Jahr vorgegebene Erneuerung der Partei abschließen. Die CSU hofft, dass sie damit bei den kommenden Wahlen bei den Neu- und Jungwählern mehr Erfolge verbuchen kann.

Die Reform, die am Freitag beim Auftakt des Parteitages von der Basis etwa wegen mangelnder Transparenz und Mitsprachemöglichkeiten kritisiert wurde, soll unter anderem die 40-Prozent-Frauenquote vom Landes- und den Bezirksvorständen auf die Kreisvorstände ausweiten. Eine Frauenquote ist in der CSU nicht unumstritten, daher ist es auch unklar, ob es noch einmal größere Debatten gibt.

