Am achten Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich RB Leipzig und der VfL Wolfsburg mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Das erste Tor der Partie fiel in der 54. Spielminute: Timo Werner konnte nach einem langen Abschlag von Peter Gulacsi den Ball gegen den Wolfsburger Kevin Mbabu verteidigen und schoss anschließend das Führungstor für die Gastgeber.



Wout Weghorst gelang in der 83. Minute nach einer Flanke von William der Ausgleichstreffer. Nach dem Spiel ist Leipzig mit 15 Punkten auf Rang vier der Tabelle. Wolfsburg steht nach dem Spiel mit 16 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Ergebnisse der parallel am Samstagnachmittag ausgetragenen Partien: Werder Bremen - Hertha BSC 1:1, Fortuna Düsseldorf - 1. FSV Mainz 05 1:0, FC Augsburg - FC Bayern München 2:2, 1. FC Union Berlin - SC Freiburg 2:0.