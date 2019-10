LONDON, 20. Oktober (WNM) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat sich durch eine ostentative Geste vom Beschluss des britischen Unterhauses distanziert, das am Samstag eine Verschiebung des Brexit beschlossen hatte. Er ließ den Brief, in dem die EU um die Verschiebung gebeten wird, ohne Unterschrift - und teilte der EU in einem weiteren Schreiben mit, dass er das Abstimmungsergebnis des eigenen Parlaments für einen Fehler halte. Johnson hat am frühen Sonntag insgesamt drei Briefe an den Präsidenten des Europäischen Rates Donald Tusk geschickt, einschließlich eines formellen Verlängerungsantrags ...

