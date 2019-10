Wer sagt, Europa liege in Sachen Künstliche Intelligenz zurück, argumentiert einseitig. Die europäische Industrie will nicht den Menschen modellieren, sondern reale Produkte verbessern. Und zeigt dabei Stärken, die andere nicht haben.

Wenn derzeit von Zukunftstechnologie in Europa die Rede ist, dann meist in alarmierendem Tonfall. Man beklagt die schwindende digitale Wettbewerbsfähigkeit und fragt besorgt nach der Rolle Europas in einer Weltwirtschaft, die zunehmend den Gesetzen der Plattformökonomie folgt, in der sich die USA und China einen atemberaubenden Wettlauf um die Schlüsselkompetenz der künstlichen Intelligenz (KI) liefern. In dieser Sichtweise ist der alte Kontinent vor allem technologisch ins Hintertreffen geraten, gerade im Basis-Know-how der IT-Welt abhängig von anderen.

Das alles ist nicht ganz falsch, und doch fordert es zum Widerspruch heraus. Denn in der Verbindung von "Internet der Dinge" und industriellen Prozessen, vor allem im Einsatz künstlicher Intelligenz in der Produktion, hat Europa Stärken, die andere nicht haben. Anlass genug für mehr europäisches Selbstbewusstsein - und eine gezielte Innovationspolitik, die unsere Stärken stärkt.

Gerade in Sachen künstliche Intelligenz scheint die Unterlegenheit Europas für viele Meinungsmacher schon festzustehen. Schlagzeilen wie "künstliche Insuffizienz" polemisieren etwa gegen die KI-Strategie der deutschen Bundesregierung. Es ist ja richtig: Mit den angekündigten Mitteln von drei Milliarden Euro läge die KI-Förderung in Deutschland international gerade mal im Mittelfeld - hier kann und muss zugelegt werden.

Und doch macht es sich die Kritik zu einfach, sie ist schlicht zu undifferenziert. Denn sie diskutiert künstliche Intelligenz vor allem aus Sicht der großen IT-Unternehmen aus den USA, die ihr Geld mit datenbasierten Services verdienen. Demgegenüber lohnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...