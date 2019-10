Immer mehr Autohersteller entwickeln Luxusyachten. AMG und Porsche sind schon länger auf hoher See unterwegs. Neu dabei: Lexus. Ist es nur eine neue Marketingidee oder ein tatsächliches Geschäftsfeld?

Miami - das Wasser spritzt gegen die Carbonhaut. Innen riecht es nach feinstem Leder und Holz. Wer auf einer der neuen Superyachten unterwegs ist, fühlt sich unweigerlich dem Jetset zugehörig. Die Schiffe sind edel ausgestattet, sehr schnell - und sündhaft teuer. Ein Markt, der auch immer mehr Autohersteller zu interessieren scheint. Nach Aston Martin, Mercedes-AMG, Bugatti, Porsche verkauft nun auch Lexus eine Superyacht.

Luxusyachten sind für Normalverdiener unvorstellbar teuer - für Superreiche und Promis aber der einzige Ort, wo sie in Ruhe ausspannen und Urlaub machen können. Wie Akio Toyoda. Der CEO von Toyota und Enkel des Firmengründers Kiichiro Toyoda ist in Japan so etwas wie ein Popstar. In öffentlichen Hotels kann er nicht absteigen, ohne sofort erkannt zu werden. Daher kam er auf die Idee, sich eine Yacht bauen zu lassen. "Yachten sind ideal, um in Ruhe seine Privatsphäre genießen zu können. Gleichzeitig ist man mitten in der Natur und kann neue Energie tanken", sagt er.

Für Toyoda kam noch ein geschäftlicher Umstand hinzu. "Als ich bei Toyota 2009 als CEO anfing, fand ich unsere Luxusmarke Lexus langweilig. Die wollte ich auffrischen, nicht nur mit einem neuen Design, sondern auch mit neuen Ideen", sagt Akio Toyoda. Beim Oldtimer-Festival Pebble Beach in Kalifornien kam ihm 2011 die Idee, eine Yacht zu bauen, mit der er, und möglichst einige Käufer, mitten auf dem Ozean entspannen können. 2017 folgt eine Studie. "Boote sind aufregend, elegant und bieten einen hohen Lifestyle-Wert. Ich wollte dazu ein möglichst schnelles und luxuriöses Gefährt haben, das eine Ähnlichkeit zu Lexus-Fahrzeugen aufweist", sagt er. Toyota stellt zwar schon länger Boote her, jedoch nur für den japanischen Markt und keine Superyachten. Deshalb kooperierte Lexus mit Marquis Yachts in Pulaski im US-Bundesstaat Wisconsin. 2,5 Jahre dauerte die Entwicklung für die 65 Fuß (19,8 Meter) lange Yacht im Design von Lexus-Fahrzeugen, in japanischer Qualität und von hochwertiger Verarbeitung.

"Im Vergleich zur Autoproduktion verdienen Hersteller mit ein paar Yachten eher wenig bis gar kein Geld", sagt Stefan Bratzel, Professor für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach bei Köln. Seiner Meinung nach liege das Hauptmotiv darin, die Marke in einem neuen Umfeld zu zeigen und dadurch eine neue Zielgruppe zu erreichen oder die ...

