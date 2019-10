Im Kanton Glarus holt der 35-jährige Anwalt Zopfi 252 Stimmen mehr als der bisherige SVP-Ständerat Hösli.Bern - Grüne Welle im Ständerat: Für Überraschung sorgte in Glarus Mathias Zopfi, der den bisherigen Werner Hösli (SVP) verdrängte. In Neuenburg holt die Grüne Céline Varra den Sitz der SP. Auch in Genf und der Waadt sind die Grünen auf Siegeskurs. Im Kanton Glarus holte der 35-jährige Anwalt Zopfi 252 Stimmen mehr als der bisherige SVP-Ständerat Hösli. Damit verliert die SVP in einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...