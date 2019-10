Dass Warren Buffett eine Vorliebe für den Bankensektor hat, ist kein Geheimnis. Mit seinem neuesten Vorhaben beweist er das erneut: Eine Bank-Aktie soll in seinem Portfolio aufgestockt werden.? Warren Buffett möchte Bank of America-Aktien aufstocken? Damit droht er die 10-Prozent-Schwelle zu überschreiten? Buffett mit Vorliebe für BankensektorWirft man einen Blick auf die einzelnen Titel, in die Warren Buffett über seine Holdinggesellschaft investiert, fällt vor allem eines auf: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...