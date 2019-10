"Süddeutsche Zeitung" zum Brexit:

"Auch deswegen stehen die 27 anderen EU-Mitglieder in der Pflicht, der kindisch vorgebrachten Verlängerungsbitte von Boris Johnson nachzukommen. Niemals dürfen diese 27 in den Verdacht geraten, dass der Brexit ihr Werk war. Niemals darf die EU Großbritannien hinausstoßen. Wäre die britische Politik zu einem gelassenen Urteil fähig, dann würde sie die stabilisierende Wirkung der EU in dieser Phase des Brexit anerkennen. Dreieinhalb Jahre schon kämpft dieses Großbritannien mit sich selbst, betreibt keine eigene Außenpolitik mehr und vernachlässigt viele Regierungsaufgaben."/ra/DP/he

