Skalierbare Geschäftsmodelle haben in der Regel den Charme, dass die Fixkosten stabil bleiben, aber mit steigenden Zugängen zu Kunden der Umsatz exponentiell steigt. Unternehmen, die sich noch in der Wachstumsphase befinden, wie Nord-Amerika's größte Gaming- und E-Sports-Community Enthusiast Gaming, reinvestieren Umsätze in Werbung und die Markterschließung. bet-at-home.com AG ist mittlerweile ein echter Dividenden-Titel und wallstreet:online AG konnte mit den jüngsten Übernahmen den Olymp in der deutschen Medienlandschaft erklimmen, denn mittlerweile werden rund 75% aller Investoren im deutschsprachigen Raum durch die Berliner Finanz-Community erreicht.

