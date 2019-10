Dübendorf (ots) - Am Samstag, 26. Oktober 2019 findet in rund 90 lokalen, unabhängigen Biofachgeschäften in der Deutschschweiz zum sechsten Mal in Folge der Schweizer Bioladentag statt. Die Biofachgeschäfte gewähren allen Besuchern am Eventtag 10% Rabatt auf ihren Einkauf.Lieben Sie regionale Bioprodukte? Legen Sie Wert auf nachhaltig hergestellte Produkte? Mögen Sie gute Beratung rund um das Thema Ernährung? Liegt Ihnen die Umwelt am Herzen? Dann besuchen Sie das Biofachgeschäft in Ihrer Nähe und bringen Sie Ihre Freunde mit. Neben den 10% Rabatt bieten die Bioläden am Schweizer Bioladentag zahlreiche Degustationen und Aktivitäten.«Mit dem Schweizer Bioladentag wollen wir auf die lokalen und unabhängigen Bioläden aufmerksam machen und einen Akzent in der Welt der Bioprodukte setzen. Wir wollen bewusstmachen, dass viele Konsumenten ein unabhängiges, lokales Biofachgeschäft in ihrer Nähe haben. Wir setzen auf Regionalität, gute Beratung und Unabhängigkeit», sagt Marcel Mautz, Geschäftsführer vom Branchenverband VELEDES, welcher den Bioladentag betreut.Die teilnehmenden Biofachgeschäfte finden Sie auf der Website www.bioladentag.ch im Bioladen-Finder.Kontakt:Marcel Mautz, Geschäftsführer VELEDES, mautz@veledes.ch, 058 911 6565Pierre Moser, Geschäftsführer der bioladen, Altstetten,info@derbioladen.ch, 044 432 64 42Christian Meier, Geschäftsführer Buono Delikatessen & Biofachhandel,Brugg, ch.meier@buono.ch, 056 441 96 10Alexandra Hanauer, Geschäftsleitung Höheners, der Basler Bioladen AG,Basel, info@hoeheners.ch, 061 274 02 60Original-Content von: VELEDES, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100003635/100834295