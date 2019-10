The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA NBTK XFRA IE00BQ70R696 IM-I.NASDAQ BIOTECH A EQ00 EQU EUR Y

CA KFTK XFRA IE00BYMS5W68 IM-I.KBW NASDAQ FINTECH A EQ00 EQU EUR Y

CA 3K4 XFRA IT0005340051 SCIUKER FRAMES SPA EQ00 EQU EUR Y

CA 1C1 XFRA MHY1146L1092 CASTOR MARITIME INC. EQ00 EQU EUR N

CA 0BQ XFRA NO0010861115 NORSKE SKOG AS NK 4 EQ00 EQU EUR N