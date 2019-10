FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.10.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4GY1 HCOB INF VI 13/20 0.001 %46H XFRA VGG456671053 HOLLYSYS AU.TECH.DL-,0001 0.189 EURFMC1 XFRA US3453708600 FORD MOTOR DL-,01 0.135 EURXTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.180 EURAPA XFRA US0374111054 APACHE CORP. DL -,625 0.225 EURLCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.090 EURM8Y XFRA FR0010241638 MERCIALYS INH. EO 1 0.470 EURXFRA DE000HLB3UN0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.10B/18 0.001 %XFRA DE000HLB3UR1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.10C/18 0.001 %OD8 XFRA AU000000NHC7 NEW HOPE CORP. LTD 0.055 EURK2Y XFRA CA4932711001 KEYERA CORP. 0.109 EURZOE XFRA US98978V1035 ZOETIS INC. CL.A DL -,01 0.147 EURXFRA DE000HSH4GX3 HCOB MZC 6 13/20 0.000 %1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.061 EUR2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.097 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.063 EURPF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.068 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.112 EUR