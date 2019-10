In einem ausführlichen Interview mit der FAS erläutert der neue BMW-Chef sehr genau, wie er BMW neu aufstellt und mit welchen Konsequenzen. Am Rande sei erwähnt: Eine Dame wird neues Mitglied im Vorstand und zuständig für die Strategie. Das gab es bis jetzt im DAX nicht. Also Nr. 3 nach Thyssen und SAP. Der Daimler-Chef erläutert seine Strategie in zwei Wochen. Autoaktien rücken in den Mittelpunkt.



