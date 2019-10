Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

DIENSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen der Krönung des Kaisers geschlossen.

Die japanischen Exporte sind im September den zehnten Monat in Folge gesunken, da sich die Nachfrage bei den wichtigsten Handelspartnern des Landes wie den USA und China weiter abgeschwächt hat. Dies betraf vor allem den Absatz von Maschinen zur Chip-Fertigung und Autoteile. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gingen die Exporte um 5,2 Prozent zurück, wie Daten des Finanzministeriums zeigten. Die Ausfuhren sanken damit stärker als erwartet. Ökonomen hatten laut Factset nur mit einem Rückgang um 4 Prozent gerechnet. Japan verzeichnete im vergangenen Monat zudem ein Handelsdefizit von 123 Milliarden Yen (1,06 Milliarden Euro). Im August hatte das Defizit bei 143,5 Milliarden Yen gelegen. Die japanischen Exporte nach China gingen im Vergleich zum Vorjahr um 6,7 Prozent zurück, was die schwache Nachfrage nach Ausrüstung zur Halbleiterherstellung und Autoteilen widerspiegelt. Die Exporte in die USA lagen um 7,9 Prozent unter Vorjahr, da die Lieferungen von Autos, Autoteilen und Motoren zurückgingen. Investoren achten zurzeit genau auf Hinweise, ob die Bank of Japan dem Beispiel anderer großer Zentralbanken folgt und zusätzliche Lockerungsmaßnahmen ergreift, um einen Wirtschaftsabschwung zu verhindern. Der Rat der Bank of Japan (BOJ) will nach seiner geldpolitischen Sitzung in der kommenden Woche einen Prognosebericht zur Wirtschaft und der Preisentwicklung veröffentlichen.

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.987,70 -0,02% Nikkei-225 22.559,11 +0,30% Hang-Seng-Index 26.772,64 +0,20% Kospi 2.062,09 +0,07% Schanghai-Composite 2.928,91 -0,31% S&P/ASX 200 6.652,50 +0,04%

Die abermalige Hängepartie im Brexit-Drama lässt Anleger an den asiatischen Börsen etwas ratlos zurück. Entsprechend richtungslos gestaltet sich der Handel am Montag im späten Geschäft. Händler sprechen von einem lustlosen Handel mit Umsätzen deutlich unter Durchschnitt. Neben der Brexit-Verunsicherung gibt es ein weiteres untrügliches Zeichen über die Schwäche der Weltkonjunktur, das Anleger nicht in Kauflaune versetzt. Die japanischen Handelsdaten präsentieren sich im September sehr schwach - sowohl die Ex- wie auch die Importe sind auf Jahressicht deutlich gesunken. Vor allem der Handel mit den Staaten der Region lahmte - darunter auch jener mit China und Südkorea. Dennoch liegt der Nikkei-225 vorn. Rückenwind erhält der japanischen Aktienmarkt vom Devisenmarkt, denn dort steigt der US-Dollar am Morgen. Aufschläge bei Bau- und Versorgerwerten wiegen Verluste im Elektronikbereich auf. Hongkong wird von schwachen Immobilientiteln gebremst. Gegen den regionalen Trend steigt der Index in Singapur etwas deutlicher. Händler sprechen von Hoffnungen auf eine Lösung im US-chinesischen Handdelsdisput, ohne konkrete Anlässe nennen zu können. China Life Insurance ziehen in Hongkong um 5,2 Prozent an. Der Lebensversicherer stellte für die ersten neun Monate einen Sprung des Nettogewinns in Aussicht.

US-NACHBÖRSE

General Motors (GM) stiegen um 0,3 Prozent. Moody's hatte sich zum Arbeitskampf beim Automobilhersteller geäußert. Eine vorläufige Abmachungen mit der Gewerkschaft UAW könnte bei der Liquiditätsverbrennung hilfreich sein, so die Einschätzung der Experten. Aktuell dürfte GM pro Woche über 500 Millionen Dollar verbrennen, seit der Streik am 16. September eingesetzt habe. Die Verhandlungsführer beider Seiten hatten in der vergangenen Woche eine vorläufige Einigung erzielt. Die UAW hatte aber entschieden, den Streik bis zur Absegnung des Deals durch die Beschäftigten fortzusetzen. Quaker Houghton brachen um 7,8 Prozent ein. Der Chemiekonzern hatte seine Jahresprognose gesenkt. Chemung Financial ermäßigten sich nach Vorlage von Drittquartalszahlen um 0,8 Prozent. Der Finanzkonzern hatte beim Ergebnis besser, bei den Einnahmen aber schwächer als gedacht abgeschnitten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.770,20 -0,95 -255,68 14,76 S&P-500 2.986,20 -0,39 -11,75 19,12 Nasdaq-Comp. 8.089,54 -0,83 -67,31 21,92 Nasdaq-100 7.868,49 -0,93 -73,65 24,31 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 862 Mio 726 Mio Gewinner 1.417 1.929 Verlierer 1.493 987 Unverändert 109 115

Leichter - Schwache Wachstumsdaten aus China und die am Samstag anstehende Abstimmung des britischen Unterhauses über den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag ließen die Anleger vor dem Wochenende vorsichtshalber Geld vom Tisch nehmen. Daneben ist auch der US-chinesische Handelsstreit weiterhin ungelöst. An US-Konjunkturdaten wurde nur der Index der Frühindikatoren veröffentlicht, der im September wider Erwarten leicht zurückging, an der Börse aber keine Spuren hinterließ. Coca-Cola überraschte positiv mit dem Umsatzwachstum. Die Aktie stieg um 1,8 Prozent. American Express verloren trotz überraschend guter Zahlen 2,0 Prozent, nachdem CEO Campbell von zunehmender Ausgabenzurückhaltung der Unternehmen berichtet hatte. Schlumberger (+1,3 Prozent) übertraf auf bereinigter Basis die Erwartungen des Marktes. Der Rückruf eines Babypuders drückte die Aktie von Johnson & Johnson um 6,2 Prozent. Sie hatte allerdings in den Tagen zuvor von den guten Zahlen des Konzerns und der Aussicht auf einen Vergleich mit den Klägern in zahlreichen Prozessen wegen der Opioidkrise profitiert. Dow-Schwergewicht Boeing fiel bei hohen Umsätzen um 6,8 Prozent. Das Unternehmen hat der US-Luftfahrtbehörde Informationen über Nachrichten vorenthalten, die Mitarbeiter im Jahr 2016 austauschten und in denen sie sich offenbar besorgt über die 737 MAX äußerten. Die FAA fordert nun eine Erklärung. Außerdem befürchten die Analysten von Cowen, dass Boeing wegen der mit einem weltweiten Flugverbot belegten 737 MAX im dritten Quartal erneut eine Sonderbelastung verbucht hat.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,57 -2,0 1,59 36,7 5 Jahre 1,56 -1,5 1,57 -36,5 7 Jahre 1,65 -1,1 1,66 -59,6 10 Jahre 1,75 -0,4 1,75 -69,6 30 Jahre 2,25 1,0 2,24 -82,1

Trotz der politischen und wirtschaftlichen Unwägbarkeiten verbuchten Anleihen kaum Zulauf. Teilnehmer sprachen von einem insgesamt abwartenden Geschäft vor der Brexit-Abstimmung am Samstag.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,1153 -0,0% 1,1157 1,1123 -2,7% EUR/JPY 121,02 +0,0% 120,97 120,89 -3,8% EUR/GBP 0,8650 +0,2% 0,8633 0,8633 -3,9% GBP/USD 1,2896 -0,2% 1,2923 1,2883 +1,2% USD/JPY 108,50 +0,1% 108,44 108,68 -1,1% USD/KRW 1179,29 +0,0% 1179,29 1180,97 +5,8% USD/CNY 7,0721 -0,1% 7,0817 7,0831 +2,8% USD/CNH 7,0700 -0,0% 7,0727 7,0854 +2,9% USD/HKD 7,8421 -0,0% 7,8425 7,8429 +0,1% AUD/USD 0,6859 +0,1% 0,6851 0,6835 -2,6% NZD/USD 0,6394 +0,3% 0,6377 0,6368 -4,8% Bitcoin BTC/USD 8.245,01 +0,5% 8.204,01 7.888,26 +121,7%

Mit den Nachrichten zum Brexit blieb das britische Pfund im Fokus. Die Devise kletterte bis auf 1,2965 Dollar, nachdem sich BoE-Vizegouverneur Dave Ramsden zur Geldpolitik geäußert hatte. In einem am Freitag veröffentlichten Bloomberg-Interview sagte er, sollte Premierminister Johnson seinen Brexit-Deal durchs Parlament bringen, gelte die Vorgabe der Bank für einen "sauberen" Austritt aus der EU. Dies bedeute "begrenzte und graduelle" Zinserhöhungen. Das Ergebnis der Abstimmung dürfte am Montag für kräftige Bewegungen im Pfund sorgen, erwartete ein Beobachter.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,61 53,78 -0,3% -0,17 +11,2% Brent/ICE 59,18 59,42 -0,4% -0,24 +6,7%

Nachdem die Ölpreise am Donnerstag von dem Waffenstillstand profitiert hatten, auf den sich die USA und die Türkei in Nordsyrien verständigt hatten, traten mit den schwachen chinesischen Wirtschaftsdaten vom Freitag Konjunktursorgen wieder in den Vordergrund. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 0,3 Prozent auf 53,78 Dollar, Brent ermäßigte sich um 0,8 Prozent auf 59,42 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.493,14 1.490,06 +0,2% +3,09 +16,4% Silber (Spot) 17,72 17,55 +1,0% +0,17 +14,4% Platin (Spot) 895,50 890,95 +0,5% +4,55 +12,4% Kupfer-Future 2,64 2,64 +0,1% +0,00 -0,3%

Der Goldpreis tendierte kaum verändert bei 1.491 Dollar. Gold profitiere einerseits vom Handelsstreit, auf der anderen Seite belaste aber die Unsicherheit über das weitere Vorgehen der US-Notenbank, sagte Edward Moya, Analyst bei Oanda. Bis zur Bekanntgabe des Zinsentscheids der Fed am 30. Oktober dürfte sich der Goldpreis in einer Spanne zwischen 1.470 und 1.530 Dollar bewegen, prognostizierte Moya.

