Austin, Texas (ots/PRNewswire) - One World Foods, Inc. hat einen freiwilligen Rückruf von ausgewählten Produkten von Stubb's aufgrund nicht ausgezeichneter Sellerie-, Sesam- und Senfallergene eingeleitet.Eine Anzahl von Produkten von Stubb's enthält ein erhebliches Maß an Sellerie, Sesam und Senf, die bei Personen mit entsprechenden Sensibilitäten eine Reaktion auslösen könnte. Bei solchen empfindlichen Personen kann eine allergische Reaktion auf diese Inhaltsstoffe zu Krankheiten oder heftigen Reaktionen führen.Bis zum heutigen Datum hat das Unternehmen keine Mitteilungen über allergische Reaktionen in Bezug auf die von diesem Rückruf betroffenen Produkte erhalten. Die Sicherheit unserer Verbraucher steht jedoch bei uns an erster Stelle, und wir haben daher beschlossen, als Vorsichtsmaßnahme einen freiwilligen Rückruf dieser Produkte einzuleiten.Diefolgenden Produkte von Stubb's, die in 13 Ländern verkauft wurden, sind von dieser Rückrufaktion betroffen:PRODUKT VON STUBB'S ALLERGENE UPC-NUMMER SKU-NUMMER HALTBARKEITRückruf(vor oderam)MM/TT/JJJJLegendäre Original Bar-B-Q Sauce Senf 734756000020 347500002 5/20/202218-Oz-FlascheLegendäre würzige Senf 0734756000013 347500001 5/7/2022BBQ-Sauce18-Oz-FlascheLegendäre Hicory Bourbon Senf 0734756000082 347500008 9/4/2022BBQ-Sauce18-Oz-FlascheKleberig Süße Bar-B-Q Sauce Senf 734756000105 347500010 5/6/202218-Oz-FlascheDr. Pepper Bar-B-Q Sauce Senf 734756000129 347500012 1/5/202218-Oz-FlascheOriginal Wicked Flügel Sauce Senf 734756001089 347500108 8/25/2021(gekennzeichnet als Wicked HabaneroPaprika Flügel Sauce)12-Oz-FlascheRindfleischmarinade mit Soja, Senf 0734756002017 34750201 4/29/2022Knoblauch und rotem oderPaprika12-Oz-Flasche M009436(mitAufkleber)Zitrus-Zwiebel-Hühnerfleischmarinade Senf 0734756002024 347500202 6/23/202212-Oz-Flasche oderM009437(mitAufkleber)Schweinefleischmarinade mit Chili, Senf 0734756002031 347500203 5/2/2022Limette und Ingwer12-Oz-Flasche undM009438(mitAufkleber)Süßer Honig und Gewürz Bar-B-Que Senf, 734756010456 901507619 5/4/2022Sauce 18-Oz Flasche SellerieMoppin' Sauce Bar-B-Q Beguss 12-Oz Senf 734756000037 347500003 11/9/2020FlascheRäucherige Mesquite Bar-B-Q Sauce Senf 734756000068 347500006 1/6/202118-Oz FlascheHonig Pekan Bar-B-Q Sauce 18-Oz Senf, 734756000075 347500007 5/16/2020Flasche Sesam Die Rückrufaktion betrifft folgende Märkte:- Österreich- Zypern- Frankreich- Deutschland- Griechenland- Island- Italien- Malta- Niederlande- Spanien- Schweden- Schweiz- Vereinigtes Königreich One World Foods hat Vertreiber und Lebensmittelhändler angewiesen, unverzüglich die Produkte mit den betroffenen UPC-Nummern aus den Regalen und den Auslieferungslagern zu nehmen und die Produkte zu vernichten, um einen Verbrauch in der Zukunft zu unterbinden.Wir sind im Moment dabei, die Etiketten für alle zuvor angeführten Produkte richtigzustellen. Sobald dies abgeschlossen ist, wird die Auslieferung an die betroffenen Märkte wie normal fortgesetzt.Alle zuvor angeführten Produkte von Stubb's stellen ein Risiko für Verbraucher dar, die eine Empfindlichkeit gegenüber den in diesen Produkten enthaltenen Allergenen, insbesondere Sellerie, Sesam und Senf, aufweisen. Das Unternehmen ersucht, dass Verbraucher, die Bedenken über das Produkt haben, das Produkt zum Laden wo es gekauft worden ist zurückzubringen um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten. Es ist keine Quittung erforderlich. Andernfalls kann jeder Verbraucher unter stubbsbbq@requested-information.com oder unter 0044 1273 76 40 59, wochentags von 09:00 GMT bis 17:00 GMT mit uns in Kontakt treten. Wenn Sie außerhalb der Öffnungszeiten anrufen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht und einer unserer Mitarbeiter meldet sich bei Ihnen.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1013835/Stubbs_Original.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1013836/Bourbon_Spicy.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1013837/Stubbs_Bourbon.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1013838/Stubbs_Sticky.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1013839/Stubbs_Dr_Pepper.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1013840/Stubbs_Beef.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1013841/Stubbs_Chicken.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1013842/Stubbs_Pork.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1013843/Stubbs_B_Que.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1013844/Stubbs_Baste.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1013845/Stubbs__Smokey.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1013846/Stubbs_Honey.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1013847/Stubbs_Wicked.jpg Pressekontakt:Jonathon Brill für One World Foods: Jonathon.Brill@FTIConsulting.comSonstige europäische Länder: Florence Hugenholtz für One World Foods:Florence.Hugenholtz@fticonsulting.comOriginal-Content von: One World Foods, Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137311/4409158