Netanya, Israel (ots/PRNewswire) - Vielversprechende klinische Daten für Cascade Net im Journal of NeuroInterventional Surgery veröffentlichtPerflow Medical, ein in Israel ansässiges Privatunternehmen mit innovativen Lösungen für die neurovaskuläre Behandlung, gab heute den Erhalt der CE-Kennzeichnung für sein Cascade Agile Non-Occlusive Remodeling Net (Cascade Agile) bekannt. Als Erweiterung der Cascade-Produktfamilie bietet Cascade Agile optimierte Kontrolle und Steuerung bei der Coiling-Embolisation von intrakraniellen Aneurysmen mit distaler und verschlungener Gefäßanatomie. Cascade Agile ist der jüngste Neuzugang in Perflows Portfolio an neuartigen Geräten für den neurovaskulären Bereich, die auf einer proprietären Technologieplattform basieren, zu der auch Stream Dynamic Neuro-Thrombectomy Net (Stream Net) und Cascade Net gehören. Das Unternehmen kündigte außerdem die Veröffentlichung eines Artikels in der September-Ausgabe des Journal of NeuroInterventional Surgery (JNIS)&a=Journal+of+NeuroInterventional+Surgery+(JNIS)) an, in dem die klinischen Erfahrungen mit Cascade Net als neuartiger Ansatz für die Behandlung von rupturierten intrakraniellen Aneurysmen hervorgehoben werden."Die multizentrischen klinischen Erfahrungen mit Cascade Net sind bisher sehr positiv. Unser Fokus auf eine stärkere intraoperative Kontrolle und verbesserte Information für Ärzte zur fundierteren Entscheidungsfindung bei komplexen neurovaskulären Eingriffen wurde vom Markt gut aufgenommen. Unser agiles Team arbeitet kontinuierlich an Ideen und reagiert auf unerfüllte Bedürfnisse auf dem Markt, was zur Entwicklung von Cascade Agile geführt hat", kommentiert Danny Farin, CEO von Perflow Medical. "Es ist eine spannende Zeit, da wir demnächst unsere klinischen Erfahrungen mit Stream und Cascade Net veröffentlichen, die unsere zukünftige kommerzielle Expansion sowohl innerhalb als auch außerhalb von Europa vorantreiben werden."Die Cascade-Produktfamilie ermöglicht eine Verfahrenseffizienz, die bei konkurrierenden Remodeling-Geräten, die eine vollständige oder teilweise Gefäßverschließung erfordern, nicht zu finden ist. Ihr einzigartiges netzartiges Design ermöglicht einen kontinuierlichen Blutfluss während der Reparatur und Coiling des zerebralen Aneurysmas. Bei distalen Aneurysmen mit verschlungener Gefäßanatomie ist Cascade Agile aufgrund des kürzeren Geflechts ein noch reaktionsschnelleres Gerät, was den Ärzten die Sicherheit und Kontrolle gibt, die notwendig ist, um eine Embolisation mittels Coil sicher durchzuführen.Perflow stellt Cascade Net, Cascade Agile und Stream Net diese Woche auf dem Kongress der World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology (WFITN)&a=World+Federation+of+Interventional+and+Therapeutic+Neuroradiology+(WFITN)) in Neapel, Italien, an Stand 21/22 aus. Das Unternehmen wird in den nächsten Monaten außerdem bei Alice the Course (Essen, Deutschland), LINNC Asia (Singapur) und SVIN (Atlanta, USA) ausstellen.Die Cascade-Produktfamilie und Stream Net sind europaweit für die Behandlung von intrakraniellen Aneurysmen und akuten ischämischen Schlaganfällen kommerziell verfügbar. Die Perflow-Produkte sind nicht für den klinischen Gebrauch in den Vereinigten Staaten zugelassen.Informationen zu Perflow MedicalPerflow Medical, ein privat geführtes Unternehmen für Medizintechnik mit Sitz in Israel, entwickelt und produziert innovative Lösungen, mit deren Hilfe komplexe neurovaskuläre Erkrankungen versorgt werden können. Perflows patentgeschützte CEREBRAL NET-Technologieplattform, ein Netzgeflecht, das eine anpassbare neurovaskuläre Behandlung ermöglicht, unterstützt die ärztliche Kompetenz mit der Kombination von Echtzeit-Kontrolle durch den Arzt, fortschrittlicher Gerätehandhabung, vollständiger Apposition der Gefäßwand und ausgezeichneter Röntgenopazität zur Verbesserung der Patientenergebnisse. Das kommerzielle Produktportfolio umfasst Stream Net für die Versorgung von akuten ischämischen Schlaganfällen und die Cascade Net und Cascade Agile Geräte für die Versorgung von intrakraniellen Aneurysmen. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.perflow.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1013689/logo_perflow_gray_Logo.jpgPressekontakt:Carla BenigniSPRIG ConsultingLLC+1 (847) 951-7430Original-Content von: Perflow Medical, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129626/4409157