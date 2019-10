Kalamazoo Resources Limited: Beginn eines ersten 10.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms auf Goldprojekt Castlemaine DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Strategische Unternehmensentscheidung Kalamazoo Resources Limited: Beginn eines ersten 10.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms auf Goldprojekt Castlemaine 21.10.2019 / 08:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR, FSE: KR1) ("Kalamazoo" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Deepcore Drilling nach einem erfolgreichen Ausschreibungsverfahren einen Auftrag für Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.000 m erhalten hat. Die wichtigsten Punkte: - Auftragsvergabe an Deepcore Drilling für Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.000 m für das Goldprojekt Castlemaine. - Das Bohrprogramm wird ermutigende Ergebnisse und Interpretationen von Kalamazoos jüngsten geophysikalischen Bodenuntersuchungen und 3D-Modellen der Tektonik in Gebieten mit großer Höffigkeit überprüfen. - Die Bohrungen werden in Kürze nach Erhalt der Landzugangsgenehmigungen und der gesetzlichen Genehmigungen beginnen. - Die Bohrungen werden im nördlichen Bereich von EL6679 beginnen, wo Kalamazoo zahlreiche Ziele mit hoher Priorität identifiziert hat. - Bohr- und andere Explorationsprogramme werden von Kalamazoo aus dem Verkaufserlös des Goldprojekts Snake Well finanziert. Kalamazoo legte drei namhaften Bohrunternehmen den Arbeitsumfang für ein geplantes zweiphasiges10.000 Bohrmeter umfassendes Kernbohrprogramm vor, das Ende 2019 und Anfang 2020 durchgeführt werden soll. Der Umfang umfasste die Durchführung von 25 x 400 m tiefe (Nenntiefe) Kernbohrungen (10.000 m) (siehe Pressemitteilung von KZR: 25. Juli 2019 - June 2019, Quarterly Activities Report). Kalamazoos Chairman und CEO, Luke Reinehr, sagte: "Wir freuen uns sehr, einen so erfahrenen Betreiber wie Deepcore Drilling für unsere erste Bohrkampagne auf dem Goldprojekt Castlemaine beauftragt zu haben. Die ersten Ziele, die mittels unserer geophysikalischen Untersuchungen und der 3D-Modellierung der Tektonik identifiziert wurden, sind sehr ermutigend und erfordern Nachfolgebohrungen. Das, was wir aus diesen Bohrungen lernen, wird dann in unsere laufenden geophysikalischen Programme und CSIRO-Kooperationsprogramme eingespeist, um uns bei der Identifizierung und Verfolgung von Goldvererzungszielen zu unterstützen. Dies steht im Einklang mit unserer Philosophie, Explorationsarbeiten in einer intelligenteren Art und mit geringen Auswirkungen durchzuführen, um Störungen für die Umwelt und die örtliche Bevölkerung so gering wie möglich zu halten." "Angetrieben durch Kirkland Lakes enorme und aktuelle Ergebnisse in der nahe gelegenen Goldmine Fosterville im Nordosten besteht ein sehr großes Interesse an unserem Goldprojekt Castlemaine und der Erweiterung des Explorationsportfolios in unmittelbarer Nähe. Kalamazoo ist finanziell in einer hervorragenden Position, um seine Explorationsprogramme in der aufregenden Central Victorian Zone durchzuführen, und wir freuen uns darauf, die Bohrergebnisse im Laufe der kommenden Monate bekannt zu geben." Das Kernbohrprogramm der Phase 1 umfasst 4.000 Bohrmeter. Es wurde zur Überprüfung der ermutigenden Ergebnisse und Interpretationen der von Kalamazoo durchgeführten ersten geophysikalischen Bodenuntersuchungen konzipiert. Diese Bodenerkundungen wurden von Kalamazoo im Hinblick auf die Wirtsgeologie und konzeptionellen Ziele für eine Goldvererzung durchgeführt. Dies ist ein entscheidender Schritt in der Explorationsstrategie des Unternehmens, da im Gebiet des Goldprojekts Castlemaine seit den 1960er Jahren keine geophysikalischen Bodenuntersuchungen mehr durchgeführt wurden. Die Anwendung moderner geophysikalischer Bodenuntersuchungstechniken in hochkarätigen Prospektionsgebieten ist ein Schlüsselmerkmal der Explorationsstrategie von Kalamazoo. Phase 1 wird sich zunächst auf Ziele mit hoher Priorität konzentrieren, die im nördlichen Bereich von EL6679 abgegrenzt wurden (Siehe Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung: Lageplan). Dort wurden bereits aus historischen Bohrungen mehrere hochgradige Abschnitte berichtet (ASX: CGT, 3. Dezember 2008). Die Ergebnisse des Bohrprogramms der Phase 1 werden eine weitere Verwendung für die Präzisierung der konzeptionellen Modelle und Ziele von Kalamazoo finden sowie wichtige Informationen für zukünftige geplante geophysikalische Untersuchungen und das Bohrprogramm der Phase 2 liefern, das Anfang 2020 6.000 Bohrmeter umfassen wird. Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lage des Goldprojekts Castlemaine (EL6679 und EL6752) Deepcore Drilling ist ein erfahrenes, ausgezeichnetes und innovatives Bohrunternehmen mit umfangreichen Aktivitäten in Victoria, einschließlich in der nahe gelegenen Goldmine Fosterville. Deepcore Drilling hat zuvor für einen früheren Betreiber eine erfolgreiche Bohrkampagne im Gebiet des Castlemaine Goldfield durchgeführt und bringt wertvolle Erfahrungen und Fachkenntnisse in das erste Bohrprogramm von Kalamazoo ein. Wie der ASX am 12. Februar 2019 mitgeteilt wurde, schloss Kalamazoo den Verkauf seines Goldprojekts Snake Well in Western Australia an Adaman Resources Pty Ltd für 7,0 Mio. Dollar in bar ab. Im Jahr 2020 wird Kalamazoo durch die Zahlung des Betrags von 5,0 Mio. Dollar finanziell in eine starke Position versetzt, um seine Explorationsprogramme in Victoria umzusetzen. Im Castlemaine Goldfield wurden in der Vergangenheit 5,6 Millionen Unzen Gold gefördert und es gilt als eines der reichsten Goldfelder in Australien (Abbildung 2). In den letzten zehn Jahren wurden dort nur geringe Explorations- und Bohraktivitäten durchgeführt. Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Regionale Goldexplorationsliegenschaften in Central Victoria mit Kalamazoos Goldprojekten Castlemaine und South Muckleford in Grau. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Luke Reinehr Chairman/CEO luke.reinehr@kzr.com.au Investor Relations Victoria Humphries victoria@nwrcommunications.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. --------------------------------------------------------------------------- 21.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 893143 21.10.2019 ISIN AU000000KZR3 AXC0077 2019-10-21/08:35