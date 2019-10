Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) zog in der Vorwoche zwischenzeitlich deutlich an, übertraf sogar das bisherige Jahreshoch bei 12.656 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Das Wochenhoch habe der Index bei 12.814 Punkten markiert, sei in der zweiten Wochenhälfte aber wieder deutlich zurückgefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...