Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Handelswoche starten. Angesichts eines gut gefüllten Kalenders könnten sich die zahlreichen Quartalszahlen als die entscheidende Kraft in dieser Woche entwickeln, heisst es im Handel. Die Vorgaben aus Übersee geben zunächst allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...