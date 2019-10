Ein Analyst der Deutschen Bank schreibt in einem Marktkommentar von "moderaten Zugewinnen in einem umsatzarmen Handel".Tokio / Hongkong / Shanghai - Leichte Kursgewinne haben den Wochenauftakt an den fernöstlichen Börsen geprägt. Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank schrieb am Montag in einem Marktkommentar von "moderaten Zugewinnen in einem umsatzarmen Handel". Er verwies zur Begründung auf zuversichtliche Aussagen aus China zum Handelskrieg mit den USA. Der japanische Nikkei-225 rückte um 0...

