Richard David Precht ist der Popstar unter den Philosophen. Er moderiert die ZDF-Philosophiesendung "Precht", ist Honorarprofessor an der Uni Lüneburg und schreibt allgemein gut verständliche Bücher über sein Fachgebiet. Mit "Wer bin ich - und wenn ja, wie viele" war er jahrelang in der Sachbuch-Bestsellerliste vertreten. Sein aktuelles Projekt ist eine vierteilige Serie über die Geschichte der Philosophie - und da hat er jetzt mit "Sei du selbst" Band drei veröffentlicht.

Im 19. Jahrhundert erleben die Menschen mit der Industriellen Revolution einen radikalen Umbruch: In den Städten rauchen Fabrikschlote, an den Börsen wird wild spekuliert, zu Hause brennen Glühbirnen statt Kerzen. Dieser Aufbruch in die Moderne läutet nicht nur das Ende der Herrschaft von Adel und Kirche ein, er revolutioniert auch die Philosophie.

Tatsächlich befeuern Wandel, Disruption und Fortschritt das Denken in alle Himmelsrichtungen, nach rechts und nach links. Was der Mensch ist, seine wahre Natur, ist nach dem Tod Gottes unergründlich. Es gibt keine "Universalien" mehr, keine feste Definition des Humanen. Wo früher "Natur" drüberstand, steht jetzt "Kultur".

Neben den Naturwissenschaften und der Psychologie wird die Philosophie besonders von der aus ihr entsprungenen Soziologie herausgefordert. Die erhebt nämlich den Anspruch, die eigentlich wahre Philosophie zu sein.

Die neue Wissenschaft ist Problemlösung, in einem Ausmaß, wie die Philosophie es nie war und sein wollte. Der Einzelne? Völlig uninteressant! Wichtig ist nur die Gesellschaft als Ganzes. Nicht wie der Mensch ist, ist von Belang, nicht wie er sich selbst wahrnimmt und wie er tätig wird, sondern einzig wie er funktioniert!

Das sieht aber nicht jeder so. Einer der größten Kritiker dieser Denkweise ist der Philosoph, Ökonom und politische Journalist Karl Marx.

Er beschreibt den unaufhaltsamen Aufstieg, die immer rasantere Beschleunigung und die bedingungslose Globalisierung des Kapitalismus, von der er bereits im Manifest gesprochen hatte. Im Grunde läuft all dies nach Plan, denn der Kapitalismus soll sich ja zu Tode wachsen, bevor er abstirbt. Kein nationaler Kommunismus, sondern der Kommunismus der Weltgesellschaft ist das für Marx logische Ziel.

Neue Denkanstöße kommen auch vom Urvater der Existenzialisten, dem Dänen Søren Kierkegaard:

Den Verstand zu gebrauchen - und das ist Kierkegaards Schlag gegen die Hauptlinie der Philosophie - ist nur eine Möglichkeit, auf das Leben zu blicken. Doch das, was jeder Mensch mit sich auszumachen hat, ist seine ganz persönliche Sache und keine Gattungsfrage. Nicht "der Mensch" zählt, sondern "der Einzelne". Und nicht "Erkenne dich selbst!" heißt die Devise, sondern "Sei du selbst!".