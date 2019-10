Im Schnellverfahren wechseln die Vorstände. Der erst seit vier Monaten tätige Chef muss Knall auf Fall aufgeben und der AR-Chef übernimmt das Ruder. Er aber ist kein ausgewiesener Fachmann in dem schwierigen Geschäft der Unterhaltungselektronik, was dazu führt, dass die beiden Beine von Ceconomy (Saturn und Mediamarkt) schnellstmöglich zusammengeführt werden um organisatorisch den Erfordernissen des Marktes zu genügen. Ein mögliches Comeback - aber mit Unsicherheiten behaftet.



