Salzburg/Grödig/Traunreut (pts006/21.10.2019/09:30) - 8 von 10 Bewerbern suchen online nach einem neuen Job und informieren sich über Unternehmen in sozialen Medien, in Businessportalen wie XING/LinkedIn und Online-Portalen. Wo findet man Bewerber? Wo suchen meine Bewerber? Wie suchen Bewerber? Was wollen sie über unser Unternehmen erfahren? Und wie geht man mit Bewertungen, respektive Arbeitgeberbewertungen um? Diese Fragen beantwortet HR-Expertin Andrea Starzer am 23. Oktober im Kultur- und Veranstaltungszentrum Traunreut. Das Internet bietet viele Möglichkeiten - PromoMasters kennt die wertvollsten Neben den großen sozialen Plattformen wie Facebook, Instagram und Pinterest stehen Unternehmen auch Business-Plattformen wie beispielsweise Xing und LinkedIn zur Verfügung. Theoretisch ist es leicht ein Profil anzulegen und den Betrieb im Internet zu präsentieren. Praktisch stellt dies viele Personalabteilungen und Firmen vor große und kleine Probleme. Die W-Fragen rücken hier in den Mittelpunkt: Wer macht's, wann, wie oft, was schreiben und überhaupt warum? Besonders der richtige Inhalt, die Position des Unternehmens im Internet sowie Mitarbeiterbewertungen zum eigenen Betrieb sind die häufigsten Stolperfallen. Mag. Andrea Starzer ist zertifizierte Employer Brand Managerin und verfügt über 15 Jahre Erfahrung im strategischen sowie im operativen Personal Management, begleitet Unternehmen beim Digitalen Personalmanagement und setzt auch Personalmarketing-Strategien für Unternehmen online um. Andrea Starzer gibt ihr Wissen rund ums Thema Digitales Personalmarketing an Unternehmen unter anderem auch in Workshops weiter und vermittelt Tipps & Tricks auch in Vorträgen oder Inhouse-Seminaren. Diese finden an folgenden Terminen statt: * 23.10.2019, 18.30 Uhr: Traunreut; Seminarraum im Kultur- und Veranstaltungszentrum K1 * 29.10.2019, 18 Uhr: Traunstein; Großer Sitzungssaal * 11.11.2019, 17 Uhr: Bad Reichenhall; Sparkasse Berchtesgadener Land * 27.11.2019, 17 Uhr: Freilassing; Ort wird noch bekannt gegeben * 5.12.2019, 9 Uhr, Salzburg, Hotel Friesacher, Anif-Salzburg * 23.01.2020, 9 Uhr, Wien, Springer Schlössl "Mitarbeitersuche via Social Media" mit Schwerpunkt Handwerk live in Traunreut, Traunstein & dem Berchtesgadener Land Mag. Andrea Starzer beantwortet am 23. Oktober in Traunreut die wichtigsten Fragen im Bereich Personalmarketing Online. An allen Standorten werden folgende Schwerpunkte behandelt: * Hier suchen Mitarbeiter im Internet * So macht man Jobs im Internet auffindbar * So verbreiten Mitarbeiter Jobangebot * Der ideale Umgang mit (Arbeitgeber-) Bewertungen Auf den interessanten Vortrag folgen verschiedene Praxisbeispiele sowie eine Diskussions- und Fragerunde. Einlass der Veranstaltung ist um 18 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen unter folgendem Link: https://www.jobshui.at/allgemein/mitarbeitersuche-via-social-media-aus-der-praxi s-fur-praxis/ Über PromoMasters Online Marketing PromoMasters Online Marketing Ges.m.b.H. mit Sitz in Salzburg und Wien ist spezialisiert auf die bessere Auffindbarkeit von Unternehmen, Produkten, Services sowie der Positionierung der Arbeitgebermarke im Internet. Seit 1999 erarbeitet die Agentur für Suchmaschinenoptimierung, SEO- und SEA-Konzepte für internationale Kunden aus Tourismus, Industrie und Handel, setzt diese um und wertet die Universal Search Erfolge aus. Universal Search umfasst die Auffindbarkeit bei internationalen Suchmaschinen, Social Media und Mobile Marketing sowie Employer Branding des mehrfach ausgezeichneten und zertifizierten Unternehmens PromoMasters. (Ende) Aussender: PromoMasters Online Marketing Ansprechpartner: Frau Mag. Andrea Starzer MBA Tel.: +43 6246 762860 E-Mail: info@promomasters.at Website: www.promomasters.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191021006

