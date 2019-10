Hamburg (ots) - BEEF!, das Food- und Lifestyle-Magazin für Männer, präsentiert in Kooperation mit Otto Gourmet, Versender exklusiver Fleischprodukte, auch in diesem Jahr einen außergewöhnlichen Adventskalender: Die BEEF! Adventskalenderkiste mit 24 Überraschungen für Fleisch- und Wurstliebhaber und Genießer. Der Kalender ist genau das Richtige für alle, die statt Schokolade, Lebkuchen und Marzipan lieber Deftiges bevorzugen. Bei fast allen Inhalten des limitierten Lifestyle-Adventskalenders geht es um die Wurst - Getränke und selbst Sardinen finden sich aber auch in der Adventskiste. Der verzehrbare Inhalt muss nicht gekühlt werden, sondern ist durch Räuchern, Lufttrocknen oder Einkochen haltbar gemacht. Welche Überraschungen genau hinter den 24 Türchen verborgen sind, bleibt natürlich noch geheim - aber Wurst- und Fleischspezialitäten wie Popcorn aus Schweineschwarte, edle Streichwurst vom Duress-Schwein, Gewürze, Chutney und sogar Pale Ale, Gin und Brandy sind mit von der Partie - für einen schmackhaften Countdown bis zum Fest.Die limitierte BEEF! Adventskalenderkiste ist zum Preis von 79,00 Euro zzgl. Versand bestellbar unter https://www.otto-gourmet.de/beef-adventskiste.html. Sie wird ab sofort ausgeliefert und ist ungekühlt mindestens bis zum 31.12.2019 haltbar.Honorarfreies Bildmaterial steht zum Download zur Verfügung unter: https://bit.ly/31z3I7EPasswort: adventPressekontakt:Andrea KramerPR / Kommunikation FoodGruner + Jahr GmbH20459 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3847E-Mail kramer.andrea@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BEEF!, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77375/4409321