München (ots) - Yared Dibaba, Schauspieler, Autor und Moderator, hat in den Folgen 3024/25 einen Gastauftritt in "Rote Rosen". Die beiden Episoden sind voraussichtlich Ende November/Anfang Dezember im Ersten zu sehen. Dibaba spielt in der Daily Novela den Bauern Knut Petersen, der sich um die Pacht des Wendland-Hofes von Tina Richter (Katja Frenzel) bewirbt. Gegenüber Petersen treten Tina und Torben Lichtenhagen (Joachim Kretzer) nacheinander ins Fettnäpfchen, weil sie ihn nicht für einen ernsthaften Bewerber halten. Und Tina ist sich auch nicht sicher: Will sie sich wirklich von dem Hof trennen?Yared Dibaba ist in Äthiopien geboren und im Oldenburger Land aufgewachsen. Der 50-Jährige schnackt plattdeutsch so fließend wie seine zweite Muttersprache. Dibaba moderiert Hörfunksendungen "opp platt", veröffentliche Bücher auf Plattdeutsch und stellte im NDR Fernsehen Platt-Schnacker auf der ganzen Welt vor. Seinen Durchbruch auf dem Bildschirm hatte er allerdings mit dem Talk-Format "Die Tietjen und Dibaba" auf Hochdeutsch."Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzent: Emmo Lempert) im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR)."Rote Rosen" , montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten